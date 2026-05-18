Una exposición de Aranzadi muestra hasta el 28 de mayo "especies minoritarias, desconocidas y ocultas" en Bilbao

Muestra fotográfica 'Biodiversidad Oculta de Bilbao', en el Centro Cívico La Bolsa. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Ciencias Aranzadi expone hasta el próximo 28 de mayo la muestra fotográfica 'Biodiversidad Oculta de Bilbao', en la que se pueden observar "las especies minoritarias, desconocidas y ocultas de la ciudad".

La exposición se ha instalado en el Centro Municipal de Distrito de La Bolsa en el Casco Viejo, con el apoyo del Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, cuya responsable, Nora Abete, ha resaltado que la iniciativa persigue "acercar la naturaleza a la ciudadanía, ya que muchas veces el modo de vida en la ciudad hace que pase desapercibida la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor sin salir de la villa".

Las fotografías recogen "una variada muestra de especies, muchas veces desconocidas para un amplio número de personas que viven en la ciudad", así como "espacios naturales igualmente desconocidos para la mayoría de la ciudadanía", como son los diferentes ecosistemas existentes en Bilbao, han avanzado sus responsables.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 28 de mayo de lunes a viernes en horario de 8.30 a 21.30 horas y los sábados de 9.00 a 14.00 horas.

Desde el Ayuntamiento han explicado que, para esta exposición, se han elegido 10 especies de la biodiversidad singular de Bilbao como son un liquen, una planta, tres invertebrados, un anfibio, un reptil, un ave y dos mamíferos.

Además, la muestra también recoge fotografías de ecosistemas arbolados (bosques autóctonos y plantaciones forestales), ecosistemas de agua dulce (ríos, arroyos y humedales), ecosistemas herbáceo-arbustivos (campiña) y ecosistemas urbanos (parques, jardines y zonas edificadas).