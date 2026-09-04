Una exposición en Bilbao reúne todos los carteles del Alderdi Eguna del PNV en su 50ª edición

El presidente del PNV, Aitor Esteban, la secretaria del EBB, Maitane Ipiñazar, y la presidenta de la Fundación Sabino Arana, Arantxa Tapia, durante la presentación en Sabin Etxea de la exposición conmemorativa por las 50 ediciones del Alderdi Eguna. - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Nacionalismo Vasco de Sabino Arana Fundazioa, ubicado en la sede del PNV de Sabin Etxea en Bilbao, acoge desde este viernes una exposición con todos los carteles del Alderdi Eguna con motivo de su 50ª edición, que este año la formación jeltzale celebrará con lema 'Alderdia Bizi' para "poner en el centro el espíritu colectivo" de un partido "que sigue vivo".

El presidente del PNV, Aitor Esteban, la secretaria del EBB, Maitane Ipiñazar, y la presidenta de la Fundación Sabino Arana, Arantxa Tapia, han visitado esta mañana esta muestra, que recoge un "legado de medio siglo" a través de los carteles que reflejan "el sentir, las vicisitudes y las prioridades políticas" de cada época, según ha explicado Ipiñazar en una rueda de prensa.

La secretaria de la Ejecutiva jeltzale ha destacado que las imágenes de las 50 ediciones del Alderdi Eguna recopilan "la historia contemporánea" del Partido Nacionalista Vasco y de "todas las personas que han ayudado a construir este proyecto" desde el primer encuentro en 1977 hasta la actualidad.

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La 50ª edición de la fiesta del PNV se celebrará el próximo 27 de septiembre en las campas de Foronda, en Álava, con el lema 'Alderdia bizi', con el que se pretende "poner en el centro el espíritu colectivo" de un partido "que sigue vivo" y que tiene "una historia de 131 años".

"Un partido que vive en cada batzoki, en cada reunión, en cada debate y en cada persona que construye este proyecto", ha subrayado Ipiñazar, que ha remarcado que el PNV "sin su gente no sería lo que es".

Con motivo de este 50º aniversario se han organizado varios actos y actividades, además de la exposición inaugurada este viernes. Así, se recordará el primer Alderdi Eguna en San Miguel de Aralar con la reunión en ese lugar el próximo día 21 de la Ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco.