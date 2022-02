Una exposición repasa en Tabakalera de San Sebastián los más de 12.000 conciertos en 30 años de la productora Get In

Presentación de la exposición sobre la trayectoria de Get In.

Presentación de la exposición sobre la trayectoria de Get In.

Pueden verse fotografías, instrumentos, entradas, pases de artistas, discos y carteles de grupos como U2, Pink Floyd o Bruce Springsteen

SAN SEBASTIÁN, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Get in 1991-2021. Backstage' repasa, en la recreación de un backstage dispuesto en la sala Patio del centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera de San Sebastián, a través de carteles, entradas, fotografías, audiovisuales y otros objetos, los 30 años de trayectoria de la productora donostiarra Get in, organizadora de más de 12.000 conciertos y con 92 artistas en booking y management a sus espaldas.

La muestra, que podrá verse desde este viernes hasta el 6 de marzo con entrada libre, ha sido presentada este miércoles por el alcalde donostiarra, Eneko Goia; el responsable de promoción cultural de la Diputación foral de Gipuzkoa, Patxi Presa; la directora de Tabakalera, Edurne Ormazabal; el comisario de la exposición, el músico Cheli Lanzagorta; el CEO de Get In, Iñigo Argomaniz, y la moderadora de la empresa, Amaia Izpizua.

Goia ha destacado que esta muestra permite "disfrutar de una parte de la historia de esta ciudad", que ha sido "referente" a la hora de acoger a grupos de música de proyección internacional, pero también de crearlos. Además, ha destacado el papel de Get In acercando a la capital guipuzcoana grandes conciertos y ha reconocido que es "una asignatura pendiente" dotar a San Sebastián de un recinto que permita "seguir siendo referentes" en el circuito de grandes conciertos.

Por su parte, Ormazabal ha señalado que para Tabakalera ha supuesto "una oportunidad estupenda" acoger esta muestra y el resultado ha "superado las expectativas". Presa, además, ha destacado que 'Backstage' supone "un viaje emocional en el tiempo" para los visitantes.

Lanzagorta ha explicado que a la hora de idear la exposición se ha buscado que el espectador vea "algo que le lleve a revivir los mejores momentos vividos en estos conciertos". Así al entrar en la sala se muestran 40 carteles de algunas de esas grandes actuaciones organizadas por Get In con grupos como U2, Pink Floyd, Chemical brothers, Bob Dylan u Oasis.

A continuación, el visitante se encuentra con un gran escenario y tras él cientos de entradas a conciertos, pases, carteles, audiovisuales, discos, guitarras, fotografías repasan estos 30 años de actividad de Get In. "Ahora que dejamos de palpar el papel y todo son códigos QR impresiona", ha señalado el comisario, en alusión a la "impresionante" colección preservada por Argomaniz en estas tres décadas.

"EN EL TRIÁNGULO DEL ROCK"

Además, la muestra recuerda a los "padres fundadores" del proyecto que en los años 70 pusieron a San Sebastián alrededor del velódromo Antonio Elorza de Anoeta "en el triángulo del rock nacional", de forma que "los grandes conciertos" internacionales pasaban por Barcelona, Madrid y la capital guipuzcoana.

Por su parte, Argomaniz ha lanzado el guante a Goia para hacer posible que San Sebastián cuente con un recinto donde seguir organizando grandes conciertos en los próximo 30 años. El CEO de Get In ha expresado su agradecimiento al público y a los artistas y ha recordado que en estas tres décadas la productora ha promovido "más de 12.000 conciertos y ha tenido a más de 92 arisitas en booking y management". "Estamos muy contentos del trabajo hecho", ha afirmado.

No obstante, tras recordar a su familia y mostrarles también su agradecimiento, ha reconocido que no sabe si "volvería otra vez a vivir esta maravillosa experiencia, porque ha sido realmente dura". Finalmente, se ha referido a las canciones y ha esperado que siga habiendo "nuevas", porque "ahí nace todo". "Las canciones mueven todo", ha concluido.