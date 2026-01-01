El Extra de Navidad de la ONCE reparte 2 millones en Euskadi vendidos en Bilbao e Irun

Vendedor de la ONCE - ONCE

BILBAO 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Extra de Navidad de la ONCE 2026 ha repartido un total de 2 millones de euros en Euskadi en el sorteo celebrado este jueves y que se han distribuído en Bilbao e Irun (Gipuzkoa).

El primer premio del Extra de Navidad de la ONCE ha repartido más de 20 millones de euros a nivel de todo el Estado, con cupones premiados con 400.000 euros cada uno. A Euskadi han ido a parar dos millones

En Bilbao, el agente vendedor Elvis Samuel Cruceta ha repartido un total de 1,6 millones de euros con cuatro cupones premiados con 400.000 euros cada uno, y que han sido vendidos en el quiosco que está situado en el número 2 de la bilbaína calle de Castaños.

Por su parte, la localidad guipuzcoana de Irun ha resultado también agraciada, ya que el agente vendedor Yon Viega ha repartido 400.000 euros con un cupón premiado que fue vendido en el quiosco situado en el paseo de Colón número 28.