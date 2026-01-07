Facua Euskadi pide a Aena que aumente la plantilla y mejore las instalaciones del aeropuerto de San Sebastián

Archivo - Lectores de tarjeta de embarque en el aeropuerto de San Sebastián - FACUA EUSKADI - Archivo

SAN SEBASTIÁN 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Facua Euskadi ha remitido un escrito a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Aena, en el que reclama que acometa mejoras en las instalaciones y servicios e incremente el personal que trabaja en el aeropuerto de San Sebastián, ubicado en Hondarribia (Gipuzkoa).

Según ha señalado la asociación vasca de consumidores, este aeropuerto ha duplicado su número de viajeros desde el año 2014. Pese a ello, los trabajadores "aseguran que este incremento exponencial del tráfico de pasajeros no se ha visto acompañado ni de un aumento ni de una mejora de la calidad de los servicios prestados, por lo que actualmente son insuficientes e incómodos".

Así, ha apuntado entre los principales problemas, "la escasez de accesos a la zona de embarque, habiendo únicamente dos tornos por los que deben pasar todos los pasajeros". "Es más, dichos tornos no están adecuados ni adaptados para el acceso de personas en sillas de ruedas o carritos de bebé", ha añadido.

Asimismo, han destacado "la escasez de urinarios para el elevado número de pasajeros que el aeropuerto soporta actualmente, pues solo cuenta con dos zonas en el embarque y uno en el exterior".

Además, ha afirmado que el aeropuerto de Hondarribia no cuenta con áreas de llegada diferenciadas para vuelos procedentes de espacio Schengen y de otros países en los que es necesario control de pasaportes. De esta forma, los usuarios "tienen que sufrir esperas de hasta 45 minutos desde su llegada para poder obtener el sello de su pasaporte". También ha mencionado "la falta de personal de información o atención al viajero" en el recinto.

La asociación ha recordado que el artículo 40 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea "deja claro que las personas físicas y jurídicas encargadas de la gestión de aeropuertos, aeródromos y demás instalaciones aeroportuarias están obligadas a asegurar la continuidad del uso en adecuadas condiciones de seguridad del aeropuerto, aeródromo o instalación aeroportuaria que gestionen".

Por todo ello, Facua Euskadi pide a Aena que "adopte las medidas que sean necesarias para aumentar y mejorar la calidad de los servicios" que ofrece en este aeropuerto vasco, "aumentando con ello el personal a fin de asegurar una prestación adecuada y de calidad a los usuarios y viajeros".