Facua Euskadi pide explicaciones a Educación por la aparición de gusanos en el menú escolar de un colegio de Basauri

Archivo - andejas de la comida de un comedor escolar - María José López - Europa Press - Archivo

BILBAO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Facua Euskadi ha dirigido un escrito al Departamento de Educación del Gobierno Vasco para pedirle explicaciones y la adopción de medidas urgentes tras la aparición de gusanos en el plato de un menú escolar en el CEIP Basozelai-Gaztelu HLHI de Basauri (Bizkaia).

En un comunicado, la asociación que defiende los derechos de los consumidores recuerda que ya en 2024, se rescindió el contrato con la empresa Serunion, que sirvió comida con larvas de insectos en los comedores de varios colegios públicos.

Facua Euskadi ha señalado que el artículo 13 de la Ley 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de Euskadi "deja claro que la actuación de los poderes públicos se orientará preferentemente a proteger los derechos de los consumidores" y que se pondrá "especial atención a la idoneidad de los bienes destinados a las personas menores de edad".

En la misma línea, ha indicado que la orden de 9 de septiembre de 2024, de la Consejera de Educación, por la que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los niveles de enseñanza obligatorios y Educación Infantil "recoge en su artículo 25 que el Departamento competente en materia educativa supervisará el funcionamiento administrativo y económico de los comedores escolares a través de los servicios del Departamento".

Por todo ello, Facua Euskadi insta al Departamento de Educación del Gobierno Vasco a que "tome las medidas que sean necesarias para evitar" que situaciones como las ocurridas en el CEIP Basozelai-Gaztelu HLHI de Basauri "puedan volver a producirse en cualquier otro centro educativo del País Vasco".