Fallece un camionero en un accidente entre dos camiones en la AP-8 en Irun (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un camionero ha perdido la vida la tarde de este lunes en un accidente de circulación entre dos camiones registrado en la autopista AP-8, a su paso por la ciudad guipuzcoana de Irun.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el siniestro ha tenido lugar en la AP-8 en Irun al colisionar, por causas que se desconocen, dos camiones que circulaban hacia la frontera con Francia. El conductor de uno de los camiones ha quedado atrapado y ha fallecido, según han certificado los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar.

Tras el accidente la vía ha quedado cortada al tráfico y se han generado retenciones en la zona. La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.