Fallece un camionero en Muxika (Bizkaia) al salirse de la vía su vehículo y precipitarse a las vías del tren

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida en un accidente registrado en la tarde de este miércoles en la BI-635, a la altura del municipio vizcaíno de Muxika, al salirse de la vía el camión que conducía y precipitarse a las vías del tren, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El fatal siniestro ha tenido lugar alrededor de las tres y cuarto de esta tarde en la BI-635, a su paso por Muxika, cuanto por causas que de momento se desconocen un camión se ha salido de la vía, precipitándose sobre las vías del tren.

El conductor del vehículo ha resultado herido de extrema gravedad, resultando en vano todos los intentos por salvar su vida realizados por el equipo sanitario allí desplazado. La defunción ha sido confirmada por un facultativo.

Tanto el tráfico ferroviario como la circulación han quedado interrumpidos, registrándose retenciones en la zona. La Ertzaintza ha puesto en marcha la correspondiente investigación con el fin de determinar las circunstancias en que se ha producido el trágico accidente.