Fallece uno de los dos heridos en una explosión en una fábrica de pirotecnia en Lantaron (Álava)

El helicóptero de Osakidetza - EUROPA PRESS

VITORIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Uno de las dos personas heridas en una explosión registrada en una fábrica de pirotecnia ubicada en el concejo de Bergüenda, perteneciente al municipio alavés de Lantaron, ha fallecido, según han informado a Europa Press fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

El segundo afectado se encuentra en estado crítico y ha sido desplazado en helicóptero hasta el hospital de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia).

La deflagración se ha producido a las 11.10 horas de este lunes. La Ertzaintza ha procedido a acordonar la zona y al lugar se han desplazado los servicios de emergencias, además de bomberos y efectivos de desactivación de Explosivos de la Policía vasca.