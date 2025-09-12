Fallece un hombre de avanzada edad en la playa de Zarautz (Gipuzkoa)

Archivo - La olas rompen contra la costan Zarautz - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de avanzada edad ha fallecido este viernes por la tarde en la playa de la localidad guipuzcoana de Zarautz tras ser rescatado del agua por los servicios de emergencia, que no han podido reanimarle.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, los hechos han sucedido sobre las 15.20 horas de este viernes, cuando los socorristas han sacado del agua al hombre.

Tras ser rescatado, el personal sanitario, apoyado por la policía local que se han desplazado hasta la playa, han intentado reanimar al varón, pero no lo han conseguido y ha fallecido.