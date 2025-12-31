Fallece una hombre en una colisión entre un coche y una furgoneta en Legutio (Álava)

Archivo - Ertzaintza de tráfico - GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas como consecuencia de una colisión entre un turismo y una furgoneta en la N-240, a la altura del municipio de Legutio, en Álava, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

Los hechos han sucedido sobre las cuatro de esta tarde, cuando los dos vehículos han chocado. Debido al impacto, un hombre, de 61 años, ha fallecido, y otras dos personas han resultado heridas, por lo que han sido trasladadas al Hospital de Txagorritxu, y la vía ha estado cortada.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias del siniestro.