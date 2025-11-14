Fallece el hombre que saltó por la ventana para escapar del incendio de su vivienda en Barakaldo

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre que este pasado jueves saltó por la ventana de su domicilio para escapar del incendio registrado en su vivienda en Barakaldo (Bizkaia), ha fallecido este viernes como consecuencia de las lesiones sufridas, según han informado fuentes municipales.

Cuatro hombres, de entre 46 y 60 años, resultado heridos, uno de ellos de gravedad, en el incendio registrado este pasado jueves en un domicilio del tercer piso de un inmueble de la calle El Carmen de Barakaldo.

Uno de los moradores del piso, un hombre de 48 años que fue trasladado en estado grave al Hospital de Cruces, tras haberse precipitado desde una de las ventanas de la vivienda, supuestamente, para huir de las llamas, ha fallecido este viernes como consecuencia de las lesiones sufridas en la caída.

Otros tres hombres que se encontraban en el interior de la vivienda afectada, de 46, 48 y 60 años, también fueron trasladados a centros sanitarios de Barakaldo, uno al Hospital de Cruces y los otros dos, al Hospital de San Eloy.