Fallece la joven de 18 años que sufrió una caída de unos 30 metros en el monte Anboto (Bizkaia)

Archivo - Rescatada en helicóptero una mujer tras sufrir una caída en el monte Gorbea, en Zeanuri (Bizkaia) - IREKIA - Archivo

BILBAO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La joven de 18 años de edad que resultó herida muy grave este pasado miércoles tras sufrir una caída de unos 30 metros en el monte Anboto, en el término municipal de Atxondo (Bizkaia), ha fallecido en el Hospital de Cruces de Barakaldo, según han informado a Europa Press fuentes oficiales.

La joven, que había entrado en parada cardiorrespiratoria y los sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardio-pulmonar, fue trasladada trasladada en helicóptero al hospital de Cruces.

Los hechos sucedieron alrededor de las cuatro y media de la tarde de ayer, cuando el Centro de Emergencias SOS Deiak 112 recibió una llamada informando de que una persona estaba pidiendo auxilio. Los comunicantes consiguieron observar con unos prismáticos la escena y visualizaron a un chico haciendo señas y gritando ayuda, y a una mujer en el suelo junto a él.

Al lugar se desplazaron recursos sanitarios, de la Ertzaintza, Bomberos y un helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate (U.V.R.) de la Ertzaintza, concretamente a la cara norte del Anboto, donde localizaron a una mujer que, tras una caída de unos 30 metros, había entrado en parada cardiorrespiratoria.

Inmediatamente, los rescatadores de U.V.R. que llegaron hasta la víctima, una mujer de 18 años, procedieron a practicarle la reanimación cardio-pulmonar.

El helicóptero de la Ertzaintza dejó a los rescatadores atendiendo a la víctima, y fue a recoger a un tercer rescatador y a una sanitaria, a los que llevó al lugar. Finalmente, consiguieron trasladar a la víctima al municipio de Arrazola, donde el helicóptero de Osakidetza, tras estabilizarla, la evacuó al Hospital de Cruces, donde ha fallecido este jueves.