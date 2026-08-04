Fallece un motorista de 69 años tras chocar contra un turismo en Valdegovía (Álava)

VITORIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 69 años ha perdido la vida este martes tras sufrir heridas muy graves un accidente de circulación registrado en la carretera A-2622, a su paso por Valdegovía (Álava), al colisionar contra un turismo, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Pasadas las tres y veinte de la tarde, los Servicios de Emergencias de Euskadi han recibido el aviso de que un motorista había sufrido un accidente con un turismo y que era necesaria la asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se han desplazado recursos de la Ertzaintza, Protección Civil y servicios sanitarios para socorrer la víctima, un hombre de 69 años y nacionalidad española, que ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu donde, horas después, ha resultado fallecido.

La Ertzaintza ha puesto en marcha la correspondiente investigación con el fin de esclarecer las circunstancias de este trágico accidente.