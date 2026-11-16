Fallece una persona y otras cuatro resultan heridas en una colisión entre dos vehículos en Elgoibar

SAN SEBASTIÁN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha perdido la vida y otros cuatro hombres, de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, han resultado heridos de diferente consideración en una colisión frontal entre dos vehículos registrado en la GI-2634 a su paso por la localidad guipuzcoana de Elgoibar, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El accidente tuvo lugar alrededor de las diez y media de la noche de este pasado domingo en la carretera GI-2634 a la altura del término municipal de Elgoibar.

En este punto, dos turismos colisionaron frontalmente. Como resultado de las graves lesiones sufridas, el ocupante de unos de los vehículos, un joven de 21 años, falleció prácticamente en el acto, al resultar infructuosos los intentos por salvar su vida realizados por el equipo sanitario desplazado al lugar.

Otras cuatro personas, un hombre de 31 años, otro de 21 años y otros dos de 20 años, resultaron heridas de diferente consideración, por lo que tuvieron que ser evacuados a los hospitales de Donostia y Mendaro.

La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.