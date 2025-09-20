Fallece una persona y otras dos resultan heridas en un incendio en una vivienda en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida en el incendio de una vivienda registrado en la madrugada de este sábado en San Sebastián, en el que, además, dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Sobre las cuatro de la madrugada, los servicios de emergencias ha recibido un aviso de que se estaba produciendo un incendio en una vivienda del paseo Julio Urquijo de la capital guipuzcoana.

En el incendio, que ha quedado extinguido pasadas las seis de la mañana, ha fallecido una hombre de 68 años de edad, mientras que otras dos personas han tenido que ser trasladadas a centros sanitarios para ser atendidas por inhalación de humo.