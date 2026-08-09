Fallece una persona tras salirse de la calzada un turismo en Vitoria

VITORIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha perdido la vida este domingo tras salirse de la calzada el turismo en el que viajaba en la carretera A-132 a la altura de Vitoria-Gasteiz.

Según han confirmado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, el accidente se ha registrado pasadas las doce y media del mediodía en la A-132 en la salida de la capital alavesa hacia Estella.

Por causas que por el momento se desconocen, un turismo se ha salido de la carretera y ha chocado contra la valla. Servicios de emergencia se han desplazado al lugar, donde los sanitarios únicamente han podido confirmar el fallecimiento de la persona que ocupaba este vehículo. Una vez retirado el cuerpo, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal.

Mientras se trabajaba para atender el incidente, recursos de la Ertzaintza han estado regulando la circulación y dando paso alternativo.