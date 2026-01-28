Fallece el primer presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el magistrado Juan Bautista Pardo García

El magistrado Juan Bautista Pardo García (el primero en la derecha de la fotografía) en un acto celebrado el 23 de mayo de 2014 en el Palacio de Justicia de Bilbao coincidiendo con el 25 aniversario de la constitución del Tribunal Superior de Justicia - TSJP

BILBAO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el magistrado Juan Bautista Pardo García, falleció este pasado martes a la edad de 100 años, según ha informado el TSJPV.

Nacido en Villalón de Campos (Valladolid) el 18 de noviembre de 1925, ingresó en la carrera judicial en 1954 y durante su trayectoria profesional ejerció, entre otros lugares, en Vitoria-Gasteiz y en la Audiencia Territorial de Bilbao, que presidió entre 1985 y 1989.

El 10 de mayo de 1989 fue nombrado por el Consejo General del Poder Judicial primer presidente del recién creado Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cargo que asumió hasta 1995.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha trasladado su más hondo pesar a la familia del presidente fallecido y ha mostrado su público reconocimiento del "talante personal, la meritoria trayectoria profesional y la valiosa aportación de Juan Bautista Pardo García al asentamiento institucional" del TSJPV.