Fallece un trabajador forestal golpeado por un árbol en Amorebieta (Bizkaia)

BILBAO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador forestal ha fallecido este jueves en el barrio Ergoien de Amorebieta (Bizkaia), tras ser golpeado por un árbol cuando desarrollaba su labor en la subida al monte Bizkargi, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El accidente laboral ha ocurrido sobre las seis y media de la tarde, y al lugar se han desplazado sanitarios, bomberos y la Unidad de Rescate de Montaña de la Ertzaintza. Una vez llegados a la zona, los sanitarios han practicado ejercicios de reanimación al herido, que finalmente ha fallecido debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Por motivo de las dificultades de acceso al lugar, a las diez menos cuarto de la noche el cuerpo estaba siendo llevado en camilla hasta una zona donde estaban aparcados los vehículos. Una vez allí, el cadáver será llevado al Instituto anatómico forense.