Fallece un trabajador al volcar una máquina en las obras de la pasante del Topo en San Sebastián

Archivo - Caverna de la futura estación Centro-La Concha de la pasante soterrada del Topo de Euskotren en el Centro de San Sebastián. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha fallecido este martes como consecuencia de un accidente que se ha producido al mediodía en las obras de la pasante del Topo en Donostia-San Sebastián.

Según ha informado Euskal Trenbide Sarea, durante la ejecución de unos trabajos en túnel, una máquina ha volcado y ha atrapado a un operario que ha fallecido.

Las mismas fuentes han apuntado que se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro. El Gobierno Vasco y ETS lamentan el fallecimiento de este trabajador y trasladan sus condolencias a sus familiares y allegados.