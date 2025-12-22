Fallece un varón en un accidente con dos turismos y un camión implicados en Lezo (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha fallecido este lunes en un accidente de tráfico con dos turismos y un camión implicados en la carretera GI-636, a su paso por Lezo (Gipuzkoa), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro ha tenido lugar hacia las dos de la tarde en el kilómetro 7 de la citada vía y, como consecuencia del mismo, la carretera se encuentra cortada en ambos sentidos. En sentido Irun, pasadas las cuatro y diez de la tarde había 4 kilómetros de retenciones, y en sentido San Sebastián, se desvía el tráfico por la GI-2638, con intenso tráfico.

Al parecer, en el siniestro han chocado frontalmente dos turismos, y posteriormente un camión ha impactado contra uno de los anteriores. El conductor y único ocupante de uno de los turismos ha fallecido. Los dos ocupantes del otro turismo han resultado heridos y han sido trasladados al hospital Donosti. El conductor del camión ha resultado ileso.