Una familia de Portugalete cuya madre padece un Alzheimer desarrollado pide la despenalización de la eutanasia

PORTUGALETE (BIZKAIA), 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La familia Lorente-Tellaetxe de Portugalete (Bizkaia), cuya madre padece un alzheimer extremadamente desarrollado, ha reclamado este viernes que se despenalice la eutanasia para que "todo el mundo" tenga derecho a decidir libremente "su final", en alusión a aquellas personas que sufren enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas.

En rueda de prensa en el Ayuntamiento de esta localidad, cuya corporación municipal ha aprobado una declaración institucional a favor de la despenalización de la eutanasia, David Lorente, hijo de la enferma, ha defendido que la lucha de su familia no es solo por su madre, sino que está dirigida "para que se respete el derecho del 100% de la ciudadanía".

La familia portugaluja ha recogido en la plataforma 'Change.org' más de 163.000 firmas, que espera presentar próximamente en el Congreso de los Diputados, para reclamar un impulso definitivo a esta ley.

David Lorente ha precisado que existe una propuesta de ley que ya regula la eutanasia, que se encuentra admitida a trámite, pero que la presidencia del Congreso la tiene "bloqueada".

"Están semanalmente prorrogando el bloqueo. Son dos partidos (PP y Cs) que, además de condenarnos a miles de enfermos y sus familiares a este sufrimiento, no están representando a la mayoría de sus votantes. No podemos entenderlo", ha añadido.

El joven se ha preguntado "qué libertad pisamos nosotros" por ayudar a cumplir "la voluntad de mi madre de dejar de seguir sufriendo y de vivir en estas condiciones indignas y degradantes".

"Si nosotros hiciéramos cumplir la voluntad de mi ama se nos metería en la cárcel en base al artículo 143.4 del Código Penal. No entendemos cómo en un Estado de Derecho y en una sociedad civilizada puede haber una ley que obligue a sus ciudadanos a morir 'aullando', ha subrayado.

En su intervención, ha explicado que una enfermedad degenerativa como la que afecta a su madre le puede llegar "a cualquiera", por cuanto es el "azar" el que te "condena" a una enfermedad, "pero a ese sufrimiento prolongado en el tiempo le está condenando una ley".

Por ello, ha dicho que la legislación vigente "no está a la altura de la sociedad" y ha reclamado la derogación del artículo 143.4 del Código Penal, ya que se trata de "una urgencia, una emergencia" porque vulnera las libertades individuales, y los Derechos Humanos.

Por su parte, Txema Lorente, padre de David y esposo de la enferma, ha recordado que desde hace un año el deterioro de su mujer no ha tenido "freno". "Es un precipicio, no es una pendiente, es un precipicio y no hay freno", ha resaltado.