FANT Bilbao abre su ciclo PreFANT el 20 de octubre con el preestreno de la película "Decorado", de Alberto Vázquez

BILBAO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 32 edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao- FANT, que se celebrará en mayo de 2026 organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, abrirá su ciclo PreFANT el próximo 20 de octubre con el preestreno del largometraje "Decorado", del director Alberto Vázquez.

La cinta se proyectará, a las 19.30 horas, en los cines Golem-Alhóndiga del Azkuna Zentroa, una de las sedes principales de FANT Bilbao. La entrada es libre hasta completar el aforo, pero será necesario recoger invitación en las taquillas del cine a partir de las 16.30 horas del mismo día del pase.

Previamente por la mañana, el concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria, el director de "Decorado", Alberto Vázquez, y el productor del film y reconocido con el Premio FANT de Honor en 2024, Iván Miñambres, presentarán la película ante los medios de comunicación.

Según ha destacado el Ayuntamiento de Bilbao, la trayectoria profesional de estos dos cineastas está repleta de galardones a nivel estatal e internacional.

El director de animación, ilustrador y dibujante de comics Alberto Vázquez ha recibido cuatro premios Goya, entre ellos el de Mejor Cortometraje de Animación en 2012 por "Birdboy"; en 2017 el Goya a mejor película por "Psiconautas"; mejor cortometraje de animación por "Decorado" también el mismo año; y en 2022 el Goya con el largometraje "Unicorn Wars".

Además, ha sido galardonado con más de 100 premios internacionales en citas como el Festival de Annecy, Chicago, Premios platino, Foyle (preseleccionado para los Oscars), Expotoon o Meliés de plata. Sus obras han sido exhibidas en prestigiosos festivales de todo el mundo como Cannes, EFA Awards, Toronto, Annecy, Clermond-Ferrand, Animafest Zagreb o Slamdance.

Iván Miñambres, CEO de UniKo, productora bilbaína especializada en cine de animación, ha obtenido importantes galardones, incluyendo siete Premios Goya por "Semillas de Kivu", "To Bird or not To Bird", "Unicorn Wars", "Loop", "Decorado", "Birdboy" y "Psiconautas", o el Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Animación de Annecy por "Homeless Home".

Además, tres de sus trabajos han sido seleccionados por el prestigioso catálogo "Shorts from Spain". Sus producciones suman más de 500 premios y 4.000 selecciones en festivales de todo el mundo como Berlín, Cannes, Toronto, Chicago, Annecy o Clermont-Ferrand.

"DECORADO"

Según han indicado desde el consistorio bilbaíno, "Decorado" refleja las vivencias de Arnold, un ratón de mediana edad "atrapado en una crisis existencial". "Su matrimonio se desmorona, su vida le parece absurda y empieza a sospechar que todo a su alrededor es una gran farsa. Cuando su mejor amigo muere en circunstancias sospechosas, Arnold se convence de que algo no encaja. Lo que comienza como una paranoia cotidiana se convierte en una huida desesperada hacia algo que se parezca, aunque sea un poco, a la libertad", han explicado.

Como novedad, las personas que acudan al preestreno de la película de Alberto Vázquez con merchandising (camisetas, bolsas, programa, folletos, etc.) o entradas de ediciones anteriores del Festival tendrán prioridad a la hora de retirar sus invitaciones.

Además de la exhibición de películas de género fantástico al público general y medios especializados, el festival FANT tiene entre sus objetivos apoyar la creación audiovisual y dar impulso a las producciones locales, además de incentivar y dar a conocer producciones realizadas en euskera.