FANT Bilbao preestrena la película "Aves de corral", de Antonio Vicent

Presentación de "Aves de corral" - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao-FANT, que se celebrará del 8 al 16 de mayo organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, preestrena este martes "Aves de corral", primer largometraje del director y guionista Antonio Vicent.

La película del cineasta madrileño se ha presentado previamente esta mañana en una rueda de prensa en la que han participado el director de Cultura, Iñaki López de Aguileta, la programadora de FANT Leire Artigue, el director y guionista del film, Antonio Vicent, y el actor Diego Anido, uno de los protagonistas de la cinta.

En su intervención, Iñaki López de Aguileta ha agradecido a Antonio Vicent que contara con Bilbao y el Festival para su preestreno al público. "Uno de los objetivos de FANT es mostrar una variedad de subgéneros y estilos dentro de la línea principal del fantástico que tanto le caracteriza. De hecho, hablamos de un festival consolidado tras 32 ediciones, reconocido por la calidad y diversidad de sus películas", ha dicho.

Asimismo, ha recordado que apuestan por impulsar la industria cinematográfica, la producción local y los proyectos realizados en euskera.

'Aves de corral' es el tercer preestreno del ciclo PreFANT tras "Decorado" (en octubre) y "Gaua" (en noviembre). La ópera prima del director y guionista Antonio Vicent se proyectará a las 19.30 horas de este martes en la Sala 1 de los cines Golem Alhóndiga y contará con la presencia del director madrileño y de uno de los actores protagonistas, Diego Anido.

La entrada es libre hasta completar el aforo, pero será necesario recoger invitación en las taquillas del cine a partir de las 16.30 horas de este martes. Tendrán prioridad a la hora de retirar sus entradas quienes acudan al preestreno con merchandising (camisetas, bolsas, o programa) relacionado con el FANT.

"AVES DE CORRAL"

Con dirección y guion de Antonio Vicent, "Aves de Corral" está protagonizada por Diego Anido, Pedro Casablanc, Chechu Salgado, Olivia Baglivi, Antonio Durán "Morris", José Luis García Pérez, Roberto Enríquez, Belén Écija, Daniel Ibáñez, Clara Alvarado y Roberto García.

La película, un thriller con elementos de comedia, se presenta como una propuesta novedosa en la industria cinematográfica española, influenciada por el cine clásico anglosajón. En el film, una peculiar banda criminal planea asesinar a un dirigente del CNI, pero el plan de fin de semana de una pareja de novios se cruza en su camino.

Según su director, Antonio Vicent, en esta historia "nadie tiene el control. No importa cuál sea el plan: algo va a fallar. Y eso aplica tanto a los personajes como, en cierto modo, al espectador". "He hecho esta película pensando siempre en el público, en la hora y media que me dan para entretenerles cuando se sienten a verla. Es el público, al final, la razón de ser de la gran pantalla", ha reconocido.

FANT 2026

La 32ª edición de FANT Bilbao se celebrará del 8 al 16 de mayo. El Festival ha presentado recientemente el cartel que anuncia la edición de este 2026, que tiene como protagonista a Batman, una imagen que da visibilidad a uno de los personajes más míticos del cine fantástico y que además le rinde homenaje porque se celebra el 60 aniversario del primer Batman en televisión.

En el cartel de FANT 2026, con una estética que recuerda el origen ilustrado del hombre murciélago en DC, se presenta al Caballero Oscuro como un espectador más en su butaca de cine, disfrutando de su ciudad, que en lugar de ser Gotham City, es el skyline de Bilbao.