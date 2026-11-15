Feijóo dice que voto al PP en Euskadi "vale el doble" porque "garantiza el cambio" y evita "más fuerza" de EH Bildu

Un fotograma del vídeo de campaña del PP - PP

BILBAO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el 29 de noviembre Euskadi "tiene la oportunidad de lograr el cambio que necesita" y ha subrayado que el apoyo al PP en el País Vasco "vale el doble" porque es "el único que garantiza el cambio y evita que Bildu tenga más fuerza en Madrid".

El PP Vasco ha presentado este domingo su nuevo 'spot' de campaña en el que Alberto Núñez Feijóo se dirige directamente a los vascos para trasladarles el compromiso de "trabajar por una Euskadi que recupere el rumbo tras los años de Gobierno de Pedro Sánchez".

En el video, el candidato popular afirma que Euskadi "necesita un cambio en el Gobierno de España" y asegura que el 29 de noviembre "tenemos la oportunidad para lograrlo".

Según subraya, Euskadi es "una tierra de valor añadido" y, por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez "le ha sentado mal". "Euskadi ha sufrido un declive económico de bienestar y seguridad en estos años y yo me comprometo a trabajar para revertirlo", añade.

En materia de vivienda, Feijóo se compromete a impulsar la construcción y facilitar a los jóvenes el acceso a ella, con garantías para propietarios e inquilinos, mientras que en materia económica adquiere el compromiso de mejorar la competitividad industrial de Euskadi.

En cuanto a inmigración, asegura que va a "acabar con el descontrol migratorio" y en cuanto a las infraestructuras reitera su compromiso "inequívoco" con la Y vasca.

Además, asegura que la forma de gobernar del PP en las instituciones estará basada "en la decencia, la gestión seria y el cumplimiento de la palabra dada".

Alberto Núñez Feijóo insiste en que el apoyo al PP en Euskadi "vale el doble" porque es "el único que garantiza el cambio y evita que Bildu tenga más fuerza en Madrid".

"Si quieres un País Vasco más próspero, con más orden y más seguro, danos tu confianza. No vamos a fallar. Vota el cambio necesario", concluye el 'spot' de campaña del PP.