Feijóo visitará Eibar este martes junto a Jon Echeverría y clausurará dos mítines en Bilbao y Logroño

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se trasladará este martes al País Vasco para dar su apoyo al candidato por Gipuzkoa, Jon Echeverría, quien ha pedido a la Ertzaintza que "garantice" la seguridad de los integrantes de su partido tras los incidentes registrados el pasado sábado en un acto informativo de los populares en la localidad guipuzcoana de Hernani.

Echeverría denunció que unos individuos agredieron con el lanzamiento de petardos, huevos y pedradas a él y los miembros de su partido que iban a llevar a cabo un acto electoral del PP en el paseo Ezkiaga de Hernani.

En el acto político de mañana, a las 11.30 horas, y frente a la carpa de campaña en Eibar, Feijóo y Echeverría tendrán una intervención ante los medios de comunicación junto al presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés.

Posteriormente, a las 13.00 horas en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Feijóo clausurará un acto en el que también intervendrán Javier de Andrés y la candidata número por Bizkaia, Esther Martínez.

Por la tarde, el líder del Partido Popular se desplazará a La Rioja para cerrar un mitin que comenzará a las 19.00 horas en el Riojaforum de Logroño. En el acto también intervendrán la vicesecretaria de Regeneración Institucional y cabeza de lista por La Rioja, Cuca Gamarra, y el presidente del PP regional, Gonzalo Capellán.