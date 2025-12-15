Fekoor celebrará este martes el Mercado Artístico Navideño en Deusto, con piezas realizadas en sus talleres creativos

Mercado Artístico Navideño del año 2024 - FEKOOR

BILBAO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fekoor, la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia, celebrará este martes una nueva edición de su Mercado Artístico Navideño en la plaza de Sancho Azpeitia 2 de Deusto, de 11.00 a 13.00 horas, con piezas realizadas por las personas que participan en los talleres creativos de Fekoor Ocio.

Según ha detallado la entidad, "cada pieza refleja su trabajo, su esfuerzo y, sobre todo, sus ganas de expresarse a través del arte", y este año la jornada estará dinamizada por la profesora de los talleres Inma Hernández.

Las aportaciones para adquirir estas obras serán voluntarias y se destinarán íntegramente a la compra de nuevos materiales para los talleres. De esta manera, quienes visiten el mercado estarán contribuyendo directamente a que el proyecto siga creciendo y ofreciendo oportunidades de creación y participación, han explicado desde Fekoor, que han animado a acercarse y participar del mercado.