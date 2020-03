Fernández defiende el lema "Fue injusto" en el Día de Víctimas porque se le debe "particularmente" a las víctimas de ETA

Pide que no se haga demagogia con el tema de presos de ETA porque la Ley marca que estén cerca de Euskadi y pide el traspaso de Prisiones

BILBAO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, ha defendido el lema "Fue injusto" elegido por el Gobierno Vasco para celebrar el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo porque se le debe "particularmente" a las víctimas de ETA y a la construcción de "una memoria crítica del pasado", teniendo en cuenta que no todas "las familias políticas" en Euskadi reconocen que el terrorismo "no debió ocurrir y estuvo mal", en alusión a EH Bildu.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Fernández ha señalado que es el tercer año que el Ejecutivo convoca el acto para celebrar el Día Europeo de la Víctimas del Terrorismo con el lema 'Fue Injusto' porque "sigue siendo necesario recordar" que fue así. "Se lo debemos, por una parte, a las víctimas de todos los terrorismos, pero particularmente a las de ETA, y se lo debemos a la convivencia, a la construcción de una memoria crítica del pasado", ha añadido.

A su juicio, "en la medida en que hoy no es un consenso extendido a todas las familias políticas que esto fue injusto, que no debió ocurrir o que estuvo mal, sigue siendo necesario reafirmarlo".

Jonan Fernández ha apuntado qué tendrán que explicar quienes no participan en este acto por qué no lo hacen, en alusión a EH Bildu, y ha señalado que, "desde el punto de vista de la coherencia con la defensa de los derechos humanos, es imprescindible que, si afirmamos que un atentado cometido por los GAL fue una injusticia, que merece toda nuestra reprobación, denuncia, etc, no se haga lo mismo cuando el asesinato procede por parte de ETA",

Para el director de Derechos Humanos, esta es "una incoherencia desde el punto de vista ético ydemocrático muy seria". Tambien ha recordado que "es un consenso aceptado a nivel interno e internacional que las víctimas sean tratadas bajo el principio de igualdad". "Y decirles a las víctimas que lo que les ocurrió fue injusto, es una forma de reparación y reconocimiento y, si se lo debemos a unas víctimas, se lo debemos a otras", ha añadido.

Por ello, cree que "es tan importante que, con éstas o con otras palabras, la víctima sepa que lo que le ocurrió a su familia o a ella en persona nunca tuvo un sentido que superase el valor de la vida y la dignidad humana de esa persona que fue atacada o agredida".

REPROCHE

"Cualquier vulneración de derechos humanos que provoca víctimas merece tener una calificación de clara de reproche y de injusticia para hacer pedagogía de la convivencia, de los derechos humanos y para construir el futuro de otra manera", ha manifestado.

Fernández cree que "globalmente se ha avanzado muchísimo en los últimos cuatro años", en los que ETA "se ha disuelto y desarmado de forma unilateral e irreversible, que es un avance grandísimo", y considera que, en materia de convivencia, de educación y de construcción de memoria compartida, "en la sociedad se ha dado pasos de gigante".

"Hoy, una convivencia integrada e integradora está consolidada en la ciudadanía y vivimos la normalidad de una manera fluida, y esto tiene un valor incalculable", ha aseverado.

A su juicio, "eso contrasta con el hecho de que las familias y fuerzas políticas, en la ponencia de convivencia del Parlamento Vasco o en cualquier otro foro no hayan sido capaces de alcanzar un consenso básico a la hora de valorar y calificar el pasado, de decir algo crítico del pasado, que dé luz al futuro". Por ello, cree que será una signatura pendiente de la próxima legislatura. "Precisamente, por eso, hay que seguir diciendo que fue injusto", ha aseverado.

ONGI ETORRIS

Jonan Fernández ha apuntado que los actos de bienvenida a presos "genera mucho rechazo social de manera mayoritaria" y prácticamente todas las instituciones y fuerzas políticas han rechazado este tipo 'ongi etorris'.

"Son actos que se corresponden más con el pasado que con una realidad presente que tenga algún tipo de cuajo en la sociedad", ha remarcado.

Por ello, espera que "esos comportamientos del pasado no vuelvan a repetirse".

PRESOS

Fernández ha pedido, además, que no se haga demagogia con el tema de los presos y ha recordado que cumplir la legalidad significa que los reclusos estén en cárceles lo más cercanas posibles a su entorno social y familiar, que es lo que pide el Gobierno vasco.

Además, ha reclamado que "se activen y promuevan" los procesos legales de reinserción, "que requieren que haya una contribución por parte diferentes ámbitos". "Desde luego, hace falta una contribución del Gobierno español en esa materia para promover la reinserción, hace falta que los presos hagan un recorrido personalizado en esa dirección, y también las instituciones y la sociedad vasca debemos contribuir", ha indicado.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación ha manifestado que hay que traspasar a Euskadi la competencia de la gestión de centros penitenciarios, que está prevista en el Estatuto de Gernika.

En cuanto a su petición de traslado de los presos a cárceles cercanas a Euskadi, ha apuntado que se enmarca dentro de la legalidad y, como Gobierno, no pueden "plantearse ningún camino que exceda el marco legal", pero este "ofrece muchas posibilidades que hay que desarrollar".

En su opinión, con este tema, se hace "mucha demagogia" para intentar achacar al Ejecutivo vasco "intenciones o voluntades que no ha expresado nunca y que no está en su agenda". "Nuestra intención es favorecer la convivencia este periodo, tras la desaparición de ETA, en el que ha desaparecido también el riesgo de reincidencia", ha subrayado.

Por ello, su pretensión es hacer "una política penitenciaria legal, que contribuya a la convivencia y los principios constitucionales de reinserción y reeducación".