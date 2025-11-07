Fernando Garriga es el ganador del 54º Premio Internacional de Cuento Ignacio Aldecoa en Álava

Nahia Intxausti y Grethel Del (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha anunciado los resultados de los Premios Literarios de Álava que organiza cada año el departamento Foral de Cultura y Deporte, en los que Fernando Garriga ha obtenido el Premio Internacional de Cuento Ignacio Aldecoa, Nahia Intxausti y Grethel Delgado han ganado el Champourcín en euskera y castellano, respectivamente, y Ruben Sanchez Bakaikoa ha recibido la beca de creación literaria en euskera Ignacio Aldecoa Beka.

Así lo ha trasladado en un comunicado la Diputación, quien ha explicado que el escritor argentino Fernando Garriga se ha hecho con el galardón por la obra titulada 'Un bucle de tiempo', seleccionada de entre más de 350 candidaturas que este año se han presentado al certamen desde diversas partes del mundo.

El jurado compuesto por Antonio Altarriba, Juan Aparicio, Clara Obligado, César Sánchez y Sabina Urraca ha premiado una obra que "presenta una extraordinaria fuerza imaginativa, haciendo uso de una capacidad formal poco común con un control absoluto del ritmo, y el despliegue de un imaginario rico y complejo".

Este certamen está dotado con un premio 12.000 euros y con la publicación de la colección de cuentos ganadora a cargo de la editorial Fulgencio Pimentel, con quien la Diputación Foral de Álava mantiene una fructífera relación de cooperación editorial desde hace un lustro.

Las obras de Nahia Intxausti y Crethel Delgado han conquistado los premios en euskera y castellano, respectivamente, del 35º Certamen de Poesía Ernestina de Champourcín. El certamen está dotado con 2.000 euros de premio para cada una de las categorías y la publicación de los trabajos ganadores.

Nahia Intxausti, ganadora del Ernestina de Champourcín en euskera, ha logrado el premio con la obra titulada 'Zainetatik zilarra', "un poemario centrado en la vivencia personal de la enfermedad, de la debilidad del cuerpo, de la necesidad de reconocerse y reconstruirse".

DUREZA DE LA EMIGRACIÓN

Por su lado, la periodista, escritora y actriz cubana, Grethel Delgado, ha obtenido el Ernestina de Champourcín en castellano con la obra 'Y solo estamos en verano', poemario que "refleja la dureza de la emigración ante el sueño americano y el desarraigo y la nostalgia que acumula cualquiera que debe huir de su tierra natal para buscar un mejor futuro".

Por otra parte, el trabajo de Rubén Sanchez, ganador de la Ignacio Aldecoa Beka que fue anunciada en junio, también será publicado y se presentará en el Festival Internacional de Cuento Literario Ignacio Aldecoa, que se celebrará del 10 al 14 de marzo. El acto de entrega de premios se celebrará el 9 de marzo de 2026 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.