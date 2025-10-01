El festival 'Dazz Jazz' celebra su décimo aniversario con seis conciertos del 14 al 19 de octubre en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Dazz Jazz', organizado por Dazz Jazz Elkartea, con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la Fundación Vital, cumple esta edición diez años de existencia y celebra este aniversario con un total de seis conciertos, que se ofrecerán del 14 al 19 de octubre en Vitoria-Gasteiz.

Según ha trasladado la organización este miércoles en rueda de prensa, todas las actuaciones serán a las 20.00 horas en la sala Vital Fundazioa Kulturunea, excepto la primera que tendrá lugar en el club Dazz, y las entradas y abonos ya están disponibles en la página 'web' www.musikaze.net.

La primera de las citas será el 14 de octubre, a cargo de David Sancho, dentro de un concierto que será gratuito. El 15 de octubre arrancan los conciertos de abono con Chicuelo & Marco Mezquida.

Al día siguiente, el 16, el ritmo lo pondrá Arturo O'Farril y el 17 será el turno de Lamentos Mestizos. Cierran el programa Eme Eme Project, el día 18, y Luciano Supervielle, el 19 de octubre.