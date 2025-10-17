El festival Ja! cerrará con una charla con el artista gráfico Peter Kuper este lunes en Bizkaia Aretoa de Bilbao

BILBAO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 16ª edición del festival Ja! cerrará con una charla con el artista gráfico Peter Kuper en la que dará a conocer su último libro, 'Insectópolis' (Astiberri) y su gira europea para darlo a conocer. El coloquio tendrá lugar en la Sala Oteiza de Bizkaia Aretoa de EHU el lunes, 20 de octubre a las 19.30 horas.

Según ha informado la organización del festival en un comunicado, en el encuentro participarán otros artistas gráficos, libreros y editores, y horas antes, Kuper ofrecerá una charla en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, en Leioa.

Peter Kuper (1958) reside desde hace años en Nueva York, donde colabora habitualmente con varios medios de comunicación, entre ellos 'The New Yorker', revista a la que ha estado vinculado durante más de tres décadas. Su obra incluye títulos como 'Diario de Oaxaca', 'Diario de Nueva York' y adaptaciones gráficas de clásicos literarios como 'El corazón de las tinieblas', de Joseph Conrad, o 'La metamorfosis', de Franz Kafka.

Varios de sus trabajos dedicados al autor checo formaron parte de la retrospectiva 'Caleidoscopio Kafka', organizada por el festival en 2024 por su centenario.

La entrada a la charla con Peter Kruper será libre hasta completar aforo. Tras la misma, el autor firmará ejemplares de su libro.