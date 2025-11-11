El festival Literaktum de San Sebastián inaugura una muestra homenaje a la ilustradora vasca Ignacia Zabalo

SAN SEBASTIÁN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival de literatura Literaktum de San Sebastián inaugurará este miércoles en la casa de cultura de Aiete de la capital guipuzcoana la exposición homenaje a la ilustradora vasca Ignacia Zabalo, 'Nor-Nai'. La muestra se podrá visitar hasta el 18 de diciembre.

Este año se celebra por primera vez el Día de la Ilustración Vasca el 12 de noviembre. Con este motivo, Euskal Irudigileak y Donostia Kultura han producido la muestra de "una de las pioneras de la ilustración vasca del siglo XX", Ignacia Zabalo (1905-1939).

Esta exposición, titulada 'Nor-Nai' se acompaña de los textos de Joxean Muñoz, comisario de la exposición que en 2003 recogió en el Centro Cultural Koldo Mitxelena de San Sebastián el trabajo de Jon Zabalo Txiki, hermano de Ignacia. El diseño y comisariado de la muestra ha sido a cargo del ilustrador Kike Infame.