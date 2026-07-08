El festival musical Glad is the day de Cristina Enea de San Sebastián celebrará su décima edición el 2 de agosto

Archivo - Festival Glad is the Day en Cristina Enea. - HIARTOLA - Archivo

AN SEBASTIÁN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival musical Glad is the day del parque Cristina Enea de San Sebastián, con entrada gratuita, celebrará su décima edición el próximo 2 de agosto con la participación de 15 bandas y artistas y mercadillo de comercios locales y artesanía.

Las casas de cultura de Donostia Kultura organizan esta cita coordinada por Egia Kultur Etxea, Dabadaba y Le Bukowski, que en esta edición también contará con el patrocinio de las cervezas Keler, y la colaboración de Kutxa Fundazioa, según ha informado en rueda de prensa la concejala donostiarra de Cultura, Ana López, junto a los organizadores.

El festival, con entrada gratuita y la participación de más de 15 bandas y artistas, ofrecerá conciertos, sesiones de Djs, picnics, un mercadillo y actividades infantiles conforman el programa de una jornada que comenzará a las 12.00 y finalizará a las 21.00 horas.

La programación reúne nueve horas ininterrumpidas de música en directo "con proyectos de identidad artística inconfundible", ha destacado López. También contará con mercadillo, gestionado por Dabadaba y en el que se habilitarán 65 puestos para una amplia diversidad de comercios, desde tiendas de segunda mano a puestos de artesanía.

La edil ha explicado que celebrar un festival en el espacio público es "apostar por un modelo abierto, accesible y compartido", así como "confiar en la capacidad de la comunidad para llenar de vida los espacios comunes y entender el parque no solo como un escenario, sino también como un lugar para encontrarse, escuchar, descansar y disfrutar".

Además, ha manifestado su "compromiso" de asegurar que el parque "se abra al día siguiente en unas condiciones óptimas para su disfrute cotidiano", para lo cual, la organización "limita el montaje de estructuras a lo indispensable, y la venta de bebida y comida se hará en envases reutilizables o reciclables".

SIETE BANDAS

Por su parte, los organizadores han explicado que siete bandas pasarán por el Escenario Principal en un cartel "tan diverso como contundente" que ofrecerá "el subnopunk travesti de Ruïnosa y las Strippers de Rahola; la psicodelia tropical de los mexicanos Sonido Gallo Negro; el noise pop y rock alternativo de Perfecto Miserable; la relectura queer y comunitaria del folklore vasco de Maruxak; el punk rock de alta energía de The Safety Pins; el rock de Geminiss y el funk contemporáneo de LUP, completando un escenario que reivindica la pluralidad de miradas y sonidos".

Por otro lado, el escenario Ruina Sónica volverá a ser el espacio dedicado a los sonidos de club y la electrónica contemporánea, con ocho actuaciones que recorrerán desde el techno, el rap y el trap hasta el latin club, el bass o el rave-punk.

"El rave-punk de Adur, los ritmos latinoamericanos de Lechuga Zafiro, el trap futurista de Somadamantina, el hip hop irreverente de Space Surimi, la electrónica orgánica de Telmo Trenor, el techno melódico de Amaia Yaniz, las mezclas eclécticas de Baetchu y la propuesta compartida de Siano B2B Melina, integrantes del colectivo Maleza, reafirmarán el escenario Ruina Sónica como uno de los espacios más singulares del festival", han apuntado.