El Festival Musika-Música de Bilbao elige obras de Arriaga y Falla como apertura y cierre de su 25ª edición

Presentación de Musika-Música - EUROPA PRESS

BILBAO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 25ª edición de Musika-Música, el festival de música clásica de Bilbao, se inaugurará el 6 de marzo con la interpretación, en el Teatro Arriaga, de la 'Sinfonía en re menor' del compositor bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga, a cargo de la Sociedad Coral de Bilbao y la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS), y se cerrará el día 8 con un concierto centrado en 'Noches en los jardines de España' y 'El amor brujo', de Manuel de Falla por la Orquesta Ciudad de Granada.

La presentación de la programación de la vigésimo quinta edición del festival ha tenido lugar este lunes en el foyer del Teatro Arriaga, donde el alcalde, Juan Mari Aburto, el concejal de Cultura y Gobernanza, Gonzalo Olabarría, y en especial la directora del festival, Begoña Escribano, han ofrecido detalles sobre la misma.

Se celebrarán un total de 69 conciertos repartidos entre los días 6, 7 y 8 de marzo y, a excepción del inaugural, todos serán en el Palacio Euskalduna. Algunos de ellos tendrán lugar a la misma hora, por lo que habrá que elegir, lo que hace "especial" al festival, en palabras de Escribano.

La edición de este año no está tematizada, "como venía siendo habitual", ha explicado la directora, ya que se dedicará "a quien se sitúa a un lado y al otro del escenario".

"25 años no son muchos para un festival, Musika-Música es uno de los festivales más jóvenes de Europa, pero son tiempo suficiente para hacer memoria y dar un repaso a tantas horas de música compartida, porque el público que acude al festival acude para escuchar y compartir momentos musicales, pero también para compartir el ambiente que se genera en un fin de semana maratoniano en torno a la música clásica", ha subrayado Begoña Escribano.

Por su parte, Aburto ha señalado que se trata de una cita musical "que forma parte de nuestra identidad cultural y de la manera en la que Bilbao entiende y vive la música".

Además, ha recordado que "este año tiene una carga simbólica", ya que, casualmente, coincide la 25ª edición del festival con el 150 aniversario del nacimiento y el 80 de la muerte del compositor Manuel de Falla, "uno de los compositores imprescindibles del repertorio español"; 200 años de la muerte de Juan Crisóstomo de Arriaga, "nuestro compositor más universal, un símbolo de sensibilidad y también de identidad cultural, y su música, breve pero prodigiosa, continúa siendo motivo de orgullo para toda la ciudad"

El concejal de Cultura y Gobernanza ha añadido que se mantiene el "compromiso con la accesibilidad que tanto caracteriza" a Musika-Música, ya que "se mantienen los precios asequibles, actividades para las familias, conciertos didácticos y propuestas musicales pensadas para públicos que se acercan por primera vez a la música clásica, como para personas expertas que encuentran en Bilbao un lugar para disfrutar".

PRIMER CONCIERTO EN EL ARRIAGA

El concierto inaugural tendrá lugar el 6 de marzo a las 19.00 horas y será el único que acogerá el Teatro Arriaga. La Sociedad Coral de Bilbao y la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) interpretarán 'Sinfonía en re menor' de J.C. Arriaga y 'Te Deum', de G. Bizet.

El resto de propuestas se trasladarán al Palacio Euskalduna, y estarán repartidas entre las salas 0A, 0B, 0D, 0E, el Auditorio y el Kiosko. Los conciertos tendrán una duración aproximada de 45 minutos y algunos de ellos coincidirán en el tiempo, por lo que será necesario elegir y "diseñar un propio itinerario musical", han dicho.

Como norma general, en el Auditorio se concentrarán los conciertos sinfónicos y corales, con obras de autores como Beethoven, Gustav Mahler, J. Brahms, R. Wagner, Chaikovski, Mozart o Strauss. Este mismo espacio será el que acogerá el concierto de clausura de la mano de la Orquesta Ciudad de Granada, dedicado al compositor Manuel de Falla, con dos piezas: 'Noches en los jardines de España' y 'El amor brujo'.

La sala 0B estará dedicada a las orquestas de cámara, con formaciones europeas que visitarán por primera vez el festival, como Franz Liszt Chamber Orchestra, Solistas de Zagreb, English Chamber Orchestra o Gli Incogniti. Se podrán escuchar composiciones de Vivaldi, Bach, Weiner o Haendel.

En la sala 0E tendrán lugar las sesiones familiares con el espectáculo 'Lumina' (Musbika Ensemble) programado en tres pases, además de las sesiones de música y cine dedicadas a los compositores.

La sala 0A ofrecerá conciertos de Chopin, Mozar, Mendelssohn, Brahms o Leclair de la mano de La Spagna; la soprano Olatz Saitua, la mezzo Ainhoa Zubillaga y la pianista Itxaso Sáinz; Ensemble Galdós y el Trío Camelot.

También habrá un espacio dedicado a las propuestas audiovisuales, y en este caso la saca 0C acogerá una instalación con grabaciones de conciertos que se proyectarán de forma continua, con acceso gratuito hasta completar aforo. Por su parte, el Kiosko acogerá la actuación de 12 conservatorios y centros de enseñanza musical de todo el Estado.

La venta de entradas estará disponible a partir del día 12 de este mes a las 12.00 horas, exclusivamente en la taquilla y la página web del Palacio Euskalduna y en la web musika-musica.bilbao.eus. En la taquilla del Teatro Arriaga podrán adquirirse pases para el concierto inaugural. El precio oscilará entre los 4 euros (actuaciones en el Kiosko) y los 15 euros (Teatro Arriaga y Auditorio Euskalduna).