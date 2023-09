Festival de San Sebastián proyectará 'No me llame Ternera', una entrevista con el exidirigente de ETA Josu Urrutikoetxea

Festival de San Sebastián proyectará 'No me llame Ternera', una entrevista de Jordi Évole con el exidirigente de ETA Josu Urrutikoetxea

'No me llame Ternera', documental codirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez, inaugurará 'Made in Spain' del Festival de San Sebastián y completará esta sección que incluye otros 19 largometrajes españoles destacados del año. La película ofrece una entrevista exclusiva de Évole con Josu Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', y brinda una "dura e inédita mirada" a su trayectoria como dirigente de la organización terrorista ETA.

El filme, programado en estreno mundial, aborda también "algunos de los momentos decisivos de ETA" hasta su disolución en 2018, según han detallado desde el certamen donostiarra. Además, la "tensa y exhaustiva" conversación con Urrutikoetxea permite a una víctima de ETA resolver incógnitas del atentado que sufrió hace casi 50 años.

Jordi Évole (Cornellà de Llobregat, 1974) ha recibido cinco Premios Ondas, el último en 2021, por el documental 'Eso que tú me das', que incluía la última entrevista que concedió el cantante Pau Donés. Tras iniciarse como guionista y humorista al lado de Andreu Buenafuente, en 2008 estrenó el programa de reportajes de crítica social 'Salvados'. En 2015 fundó junto a Ramon Lara Producciones del Barrio y desde 2019 y hasta hoy dirige el programa 'Lo de Évole'.

Por su parte, el periodista Màrius Sánchez (Barcelona, 1982) lleva 20 años dedicado al audiovisual y más de 15 realizando labores de guion y contenidos junto a Jordi Évole en proyectos como 'Salvados', 'Operación Palace' o 'Eso que tú me das'. Desde 2020 codirige el programa 'Lo de Évole' en La Sexta.

"RESPONSABILIDAD"

"Hemos hecho esta película porque tenemos una responsabilidad con la historia de nuestro país, que en parte está muy marcada por el terrorismo de ETA, y nos parecía una ocasión única entrevistar a alguien que perteneció a esa organización terrorista", han asegurado Évole y Sánchez.

En su opinión, también es "fundamental" que la película "sirva en el plano pedagógico para toda esa generación que ha decidido olvidar o no mirar hacia ese lugar de nuestra historia que es muy reciente. Es un ejercicio de memoria histórica", han señalado sobre una película que, tras su estreno en el Festival, formará parte de la oferta de Netflix.

Un total de 20 largometrajes conformarán 'Made in Spain', la sección no competitiva del Festival de San Sebastián que recoge una muestra de las películas españolas del año. En la 71 edición, que tendrá lugar del 22 al 30 de septiembre, seis de esos títulos serán proyectados en estreno mundial, mientras que el resto fueron programados anteriormente en otras citas internacionales o estrenados comercialmente.