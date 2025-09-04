El FesTVal de Vitoria-Gasteiz acoge el preestreno de 'La Caza. Irati'

(I-D) En la fila de abajo, los actores actor Roger Casamajor, Silvia Alonso, Megan Montaner y Félix Gómez, posan en la alfombra naranja de la XVII edición del FesTVal de Vitoria, en el Palacio de Congresos Europa, a 4 de septiembre de 2025, en Vitoria-Ga - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuarta jornada del FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz) ha contado este jueves con la presentación y preestreno de 'La Caza. Irati', de Movistar Plus+, protagonizada por Megan Montaner, Roger Casamajor, Silvia Alonso y Félix Gómez

El FesTVal ha explicado, en un comunicado. que 'La Caza, Irati' transcurre en Navarra, donde aparece el cadáver de una mujer, y se inicia una investigación al respecto.

La UCO investiga el caso, liderado por la inspectora Gloria Mencía y el teniente Ernesto Selva. La psicóloga Sara Campos se une al equipo para ayudar en una serie de desapariciones que podrían estar relacionados con un asesino oculto entre las leyendas del bosque.

La seria es una creación de Agustín Martínez, Luis Moya e Isa Sánchez, con producción de José Manuel Lorenzo a través de DLO Producciones. Esta nueva entrega continúa consolidando la saga como una de las ficciones policíacas más sólidas del panorama nacional.