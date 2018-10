Las fiestas de Barakaldo adelantan este año el chupinazo e incorporan un espacio para chavales de 10 a 13 años

Publicado 06/07/2018 14:26:25 CET

Se distribuirá un año más la campaña 'Por unas fiestas sin agresiones sexistas' y habrá un "punto antiagresiones"

La localidad vizcaína de Barakaldo iniciará el sábado 14 de julio sus fiestas de El Carmen, que incluirán cerca de 300 propuestas y que tendrá como novedades la creación de un espacio específico con actividades para los chavales de entre 10 y 13 años, el adelanto del chupinazo a las ocho de la tarde, o la apertura del Frontón Barakaldés para la celebración de las comidas de fiestas.

El programa ha sido presentado este viernes por la concejal de Cultura, Nerea Cantero, que ha explicado que este año el "txupinazo" se adelantará un cuarto de hora, por lo que "el inicio festivo retumbara en toda la ciudad" a las ocho de la tarde, en el escenario de la Herriko Plaza. El fundador del Club Balonmano Barakaldo, José María López 'Chandro', será el pregonero de las fiestas de El Carmen, mientras que los chupineros serán los atletas Xabier Tijero y Natalia Gómez.

La programación preparada por la Comisión Municipal de Fiestas recoge este año novedades como la apertura del Frontón Barakaldés para las comidas populares que se celebrarán el domingo 15, la comida de mayores del día 16 y la comida de cuadrillas del sábado 21.

Además, se ha apostado por fomentar las actividades dirigidas a chavales de entre 10 y 13 años, con la creación de un espacio dirigido especialmente a ellos. "Hemos organizado actividades como jumping, zorball y paintball. Se trata de una edad en la que están buscando su sitio, entre las actividades más infantiles y las que van dirigidas a los adolescentes, por lo que hemos optado por este nuevo espacio donde puedan encontrar actividades más adaptadas a su edad", ha explicado Nerea Cantero.

También por primera vez, se va a disputar una exhibición de bertsolaris, el viernes 20 a las ocho de la tarde, en el parque de Los Hermanos, con los bertsolaris Andoni Egaña, Amets Arzallus y Onintza Enbeitia.

Según ha explicado la concejal de Cultura, el Parque de las Esculturas, que se introdujo el pasado año entre los escenarios festivos, tendrá "aún más protagonismo" y albergará siete obras de teatro de calle dirigidas a todos los públicos, "algunas obras reconocidas con los premios Feten 2017 y 2018".

Este año, de nuevo, se han programado dos jornadas con pirotecnia desde la Dársena de Portu, la primera de ellas el sábado 14 a las once de la noche. El espectáculo se completará con "un número piromusical, donde se sincronizarán los fuegos de la pirotecnia Caballer con piezas musicales". La segunda jornada se celebrará el sábado 21. Además, habrá sesiones de los toros de fuegos de lunes a viernes en la Herriko Plaza, aunque este año comenzarán media hora más tarde.

Por otro lado, las fiestas de Barakaldo se sumarán al 20º aniversario de la recuperación de la comparsa de gigantes por parte de Laguntasuna. La concentración y pasacalles tradicional se realizarán el domingo 22 a las doce del mediodía. "Se trata de una fecha muy señalada que vamos a celebrar con la participación de dos comparsas más de gigantes en la tradicional bajada, que recorrerá la Herriko Plaza, las Juntas Generales, el Parque de Los Hermanos, Encartaciones y el Paseo de los Fueros", ha adelantado Cantero.

El lunes 16 se celebrará el "día grande" con la festividad de la virgen de El Carmen, patrona de la ciudad. La Misa Mayor comenzará a las doce del mediodía en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, con el acompañamiento del coro de la asociación Parkinson Nervión Ibaizabal y el Aurresku de la Anteiglesia, recuperado por Laguntasuna Taldea.

Esta jornada coincidirá este año con el Día de los Mayores, que recoge una programación especial para los mayores de la ciudad con una comida popular en el frontón, que reúne a más de 200 mayores y una tarde de baile con el "txitxarrillo".

Dentro de la programación deportiva de las fiestas, el Frontón Barakaldés acogerá el día 22 un partido de las eliminatorias del cuarto de final del VII Torneo Bizkaia masculino de pelota, en las disciplinas de parejas, individual y cuarto y medio.

Los espacios festivos serán los mismos que el pasado año: la Herriko Plaza y el Parque de Los Hermanos para los conciertos, la Avenida de la Libertad para las txosnas, el paseo de Los Fueros y el Parque de Las Esculturas para las actividades infantiles, y el ferial de Ansio para las barracas, que este año suman la media centena. El 'día del niño' se celebrará el 23 de julio, con un descuento de hasta el 40%.

En el escenario de la Herriko Plaza, el sábado 14 actuarán Berri Txarrak y el domingo 15 los grupos de danzas locales Erreka Ortu, Ibarra-Kaldu, Laguntasuna y Amaia, mientras que el lunes 16 llegará la magia con Mag Lari y el martes 17 se ha apostado por los monólogos.

El miércoles 18 tocará la Banda Municipal de Música con Mocedades, el jueves 19 actuará Blas Cantó, el viernes 20 se podrá escuchar a Su Ta Gar y el sábado 21 Maldita Nerea cerrará los conciertos en este espacio.

En el recinto de txosnas, por su parte, tocarán Revolta Permanent y Glaukoma el jueves 19, y el sábado 20 se subirán al escenario los grupos Las Sexpeares, Putakaska y Parabellum.

FIESTAS SIN AGRESIONES SEXISTAS

Los programas de fiestas serán repartidos en cada hogar de la localidad fabril y, junto a él, las familias recibirán un año más la campaña 'Por unas fiestas sin agresiones sexistas', creada por el área de Mujer junto a la Comisión Municipal de Fiestas, asociaciones de mujeres y Argitan, que volverá a gestionar por segundo año consecutivo el "punto antiagresiones" del Parque de Los Hermanos.

En el documento se explica que "este tipo de ataques no son únicamente físicos y se ponen ejemplos como roces o acercamientos no deseados, besos no consentidos, tocamientos, intimidación, chantaje para mantener relaciones sexuales".

En palabras de Nerea Cantero, "contamos con muchas actividades entre las que elegir para disfrutar de los Karmenak, pero en lo que, desde luego, no tenemos opción es en disfrutar de las fiestas en libertad. En Barakaldo no vamos a tolerar ninguna agresión sexista, por eso quien tenga pensado vivir las fiestas sin respeto, es mejor que no venga a Barakaldo".

En este sentido, ha remarcado que el mensaje de "no es no" está "calando" cada vez en la sociedad y, en el caso de las fiestas de Barakaldo, "en el recinto de txosnas lo vamos a tener muy presente gracias a la instalación del punto lila".