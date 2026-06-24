Las fiestas de Errekalde provocarán el viernes cortes de tráfico en este barrio de Bilbao

BILBAO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las kalejiras por las 'Fiestas de Errekalde 2026' producirán cortes puntuales de tráfico en este barrio bilbaíno este próximo viernes, de 20.00 a 21.00 horas, aproximadamente, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

La bajada tendrá su salida en Larraskitu, 26, y seguirá por Ciudadela, Gordóniz, Biarritz, Rotonda, Camilo Villabaso, León Uruñuela, Gordóniz y Plaza Errekalde. En función del avance de la bajada, la organización facilitará el paso de vehículos y los accesos-salidas de los garajes afectados.