La final del Mundial se podrá seguir en una pantalla gigante en Anoeta de San Sebastián

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SAN SEBASTIÁN, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Donostia Kirola instalará una pantalla gigante en la Ciudad Deportiva de Anoeta, en San Sebastián, para seguir la final del Mundial este próximo domingo. El espacio, frente al Palacio de Hielo y con acceso libre, estará amenizado por DJ desde las 19.30 horas.

Así lo ha confirmado el Patronato Municipal de Deportes de San Sebastián, Donostia Kirola, que ha informado que, al igual que sucedió con la final de la Eurocopa de 2024, la final del Mundial, que disputará España a partir de las 21.00 horas, se podrá seguir en la esquina sureste del Estadio de Anoeta, frente al Palacio del Hielo.

Allí se instalará una pantalla de cinco por nueve metros desde la que la afición podrá disfrutar del partido más importante del fútbol mundial. El acceso será libre y, desde las 19.30 horas, las personas asistentes podrán disfrutar de la previa del encuentro, que estará amenizada con música a cargo de un DJ.

El concejal de Deportes y Vida Saludable, Iñaki Gabarain, ha destacado que "el fútbol despierta grandes pasiones colectivas" y se pretende "volver a ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de disfrutar de una cita histórica en un ambiente festivo y de convivencia".

"Ya lo vivimos con la Copa del Rey el pasado mes de abril y con la final de la Eurocopa, y estamos convencidos de que volveremos a compartir una noche muy especial", ha añadido.

Además, ha señalado que "hacerlo junto al Estadio de Anoeta tiene un simbolismo especial, porque seguimos trabajando con la ilusión de que en 2030 seamos sede mundialista".

También ha recordado que "la afición donostiarra podrá volver a seguir muy de cerca a uno de los suyos". "El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, está siendo uno de los referentes de la selección española en este Mundial y afronta una nueva oportunidad de seguir haciendo historia con la camiseta de España", ha destacado.