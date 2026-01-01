Finaliza el aviso amarillo por temperaturas mínimas en Euskadi que han llegado a los 5 grados bajo cero en Egino (Álava)

Archivo - Heladas - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El aviso amarillo por temperaturas mínimas y heladas se ha dado por finalizado en Euskadi y se han registrado 5 grados bajo cero en Egino o -4.6 en Ozaeta en Álava, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Este pasado miércoles, celebración de Nochevieja, estaba activado el aviso amarillo por temperaturas mínimas desde las 21.00 a las 24.00 horas y ya ha sido desactivado.

Esas temperaturas han llegado a alcanzar en distintos puntos de Álava los 5 grados bajo cero en Egino o los -4,6º en Ozeta. Los termómetros también han bajado hasta los -4.5 en Kanpezu, los -4.4 en Salvatierra, -3.4 en Berastegi, -3 en Arkauti, -2 en Aitzu, Muxika y Orduña, -1,6 en Oñati, -0,1 en Arrasate, 0 en Miramon y 3.4 en Zorrotza.