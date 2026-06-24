Finaliza el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Sestao, tras una inversión de 2,7 millones

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, y el alcalde de Sestao, Gorka Álvarez, - AYUNTAMIENTO DE SESTAO

BILBAO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sestao y el Gobierno Vasco han finalizado el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la localidad vizcaína, que ha supuesto una inversión global de 2,7 millones de euros para acondicionar las infraestructuras turísticas del municipio. La última acción ha dotado al municipio de un nuevo embarcadero en La Benedicta, donde también se ha instalado un balcón-mirador hacia la ría y un pabellón prefabricado como lugar de divulgación del pasado industrial de Sestao.

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, y el alcalde de Sestao, Gorka Álvarez, se han acercado este miércoles a la dársena de La Benedicta para visitar las últimas acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la localidad.

Esta iniciativa ha promovido una inversión global de 2,7 millones de euros para "consolidar a Sestao como referente del turismo industrial en Euskadi y reforzar su atractivo a través de actuaciones sostenibles, innovadoras y orientadas a mejorar la experiencia de quienes visitan la localidad", según han explicado.

De esta cantidad, 2.160.000 euros han sido aportados por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino tiene como objetivo generar "un efecto transformador en los municipios participantes a través de cuatro grandes ejes de actuación: la transición verde y sostenible, la mejora de la eficiencia energética, la transformación digital y el impulso de la competitividad", han detallado en la visita.

El proyecto se puso en marcha hace tres años y las últimas acciones acaban de terminar este mes de junio. A principios del pasado mes de mayo fueron presentadas las primeras acciones de este proyecto. Así, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y el Consistorio dieron cuenta de la finalización de las obras de la primera fase del carril ciclable entre Sestao y Barakaldo, la instalación de señalética turística en el municipio y el diseño de un folleto digital interactivo que se encuentra alojado en la página web municipal.

A finales del mes de mayo se presentó una segunda tanda de actuaciones, entre las cuales destaca una aplicación para teléfonos móviles denominada "Sestao, el laberinto del hierro", la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en el entorno del Horno Alto y en el aparcamiento del antiguo Cuarto de Socorro, así como la colocación de cuatro puntos de recarga para bicicletas eléctricas en varios puntos del municipio.

La visita de hoy se ha centrado en la dársena de La Benedicta, donde se han llevado a cabo varias actuaciones encaminadas a poner en valor esta zona. Una de ellas es el nuevo embarcadero que permitirá recuperar la parada que históricamente Sestao ha tenido en la ría, en este caso para favorecer la llegada de visitantes a la localidad por vía fluvial.

En este punto se ha creado también un balcón-mirador hacia la ría y se ha instalado un pabellón prefabricado como lugar de divulgación del pasado industrial de Sestao.

AMPLIACIÓN DEL CUARTO DE SOCORRO

Desde este punto Javier Hurtado y Gorka Álvarez han anunciado también la ampliación del Cuarto de Socorro mediante la instalación de unos módulos prefabricados con el objetivo de crear dos salas expositivas diáfanas y una terraza mirador en la azotea con vistas hacia las zonas industriales.

Dentro del paquete de actuaciones finalizadas en esta última fase del Plan de Sostenibilidad Turística en Destina se encuentran también la ampliación del sistema de iluminación artística del Horno Alto en su cara trasera, así como dos proyectos que ya están terminados pero que no será posible utilizar hasta que concluyan por completa las obras de restauración del Horno Alto. Se trata de la Realidad Aumentada desde lo alto del Horno y un videomapping.

Javier Hurtado ha señalado que "los Fondos Europeos están siendo ejemplo de que las cosas funcionan mejor cuando las instituciones trabajamos juntas". "Una muestra son los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino que han inyectado más de 80 millones de Fondos Europeos en Euskadi, para 34 proyectos de diferentes comarcas y municipios", ha destacado, para resaltar que Euskadi es en la Comunidad Autónoma "con mayor grado de ejecución, superior al 90%".

"Las diferentes actuaciones en torno a Sestao han contado con 2,1 millones y sirven para consolidar a este municipio en uno de los referentes en cuanto a turismo industrial", ha remarcado.

Por su parte, Gorka Álvarez ha subrayado que "las actuaciones desarrolladas gracias al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino han marcado un antes y un después para Sestao". "En estos años hemos demostrado que nuestro patrimonio industrial, nuestra historia y nuestra identidad tienen un enorme potencial para atraer visitantes y generar nuevas oportunidades para el municipio", ha dicho.

El alcalde ha asegurado que Sestao "ha dejado de ser un proyecto emergente dentro del turismo industrial para convertirse en una realidad consolidada y cada vez más reconocida". "Este avance nos anima a seguir trabajando, impulsando nuevas iniciativas y colaboraciones que nos permitan continuar fortaleciendo nuestro posicionamiento turístico y aprovechar todo el potencial que todavía tenemos por delante", ha añadido.

Con estas actuaciones, ha concluido, el Ayuntamiento de Sestao "avanza en el desarrollo de un modelo turístico sostenible ligado a la identidad industrial del municipio, apostando por una oferta que combine patrimonio, accesibilidad, innovación y sostenibilidad".