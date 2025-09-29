Finaliza la restauración del mural vandalizado en el cantón Julián Echevarría 'Camarón' del Casco Viejo de Bilbao

Restauración del mural vandalizado en el Casco Viejo obra de Juan Zarate, ubicado en el cantón Julián Echevarría 'Camarón'. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha finalizado la restauración del mural vandalizado en el Casco Viejo obra de Juan Zarate, ubicado en el cantón Julián Echevarría 'Camarón', tras tres semanas de trabajos.

Según ha informado, antes de la intervención el estado de la obra fue evaluado por un equipo de especialistas en técnicas de restauración y supervisado por técnicos y responsables municipales, que determinaron las posibilidades de actuación.

Una vez conocidas las alternativas de tratamiento y "dado el valor e interés artístico del mural", el Ayuntamiento decidió intervenir en su recuperación. Como en otros trabajos de estas características, se ha optado por "el criterio de mínima intervención", de manera que los restauradores han centrado sus esfuerzos en la limpieza de los grafitis --que en algunas zonas ocultaban por completo el color original de la pintura-- en la medida de lo posible, para que "vuelva a emerger a la superficie la pintura original".

Además, se han reparado "los desconchones, presentes fundamentalmente en la esquina superior derecha, para finalmente aplicar una protección a base de barniz antigrafiti de cara a su futura conservación".