La flota de cerco y cacea de Gipuzkoa captura más de 6,8 millones de kilos de bonito del norte

PEscadores en Gipuzkoa. - ORGANIZACIÓN PRODUCTORES PESCA BAJURA GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La flota de cerco y cacea de Gipuzkoa ha capturado hasta la fecha más de 6,8 millones de kilos de bonito del norte, superando las cifras del año pasado en estas mismas fechas y consumiendo casi una cuarta parte de la cuota total del Estado.

La Organización de Productores de Pesca de Bajura de Gipuzkoa ha realizado "un balance muy positivo" del desarrollo de la actual campaña del Bonito del Norte.

Según ha explicado, tras un periodo estival con "una actividad constante en la mar", las previsiones de la entidad estiman que la presencia de bonito en el Cantábrico "permitirá mantener el buen ritmo de capturas".

Hasta el momento, las embarcaciones guipuzcoanas de cerco y cacea acumulan un total de 6.869.116 kilos de bonito del norte descargados, por encima del registrado en la temporada pasada por estas mismas fechas, cuando las descargas de la flota del territorio se situaban en torno a los 6.223.259 kilos.

Del total acumulado en la presente costera, 3.586.953,9 kilos han sido desembarcados directamente en las lonjas y puertos gipuzkoanos, alcanzando un precio medio en primera venta de 3,77 euros el kilo. Asimismo, los 6,8 millones de kilos capturados hasta la fecha suponen que la flota de bajura de Gipuzkoa ya ha consumido el 24,7% de la cuota total de bonito asignada a nivel estatal.

Teniendo en cuenta que el consumo global del Estado se sitúa actualmente en el 47,02%, los barcos guipuzcoanos representan más de la mitad de todas las capturas estatales (un 51,65%), lo que evidencia la enorme relevancia de esta campaña para el sector local.

Con estos registros, la flota se encamina "con solidez hacia las cifras del ejercicio anterior, en el que cerró la temporada con un total de 8.402.099 kilos descargados", han señalado las mismas fuentes.

"PESCA ARTESANAL"

Más allá de las cifras de volumen y cotización, la Organización de Productores de Pesca de Bajura de Gipuzkoa ha subrayado "el valor social y medioambiental de su modelo productivo", ya que el bonito del norte es capturado por las embarcaciones de bajura "de forma 100% artesanal, pescando los ejemplares uno a uno".

"Esta técnica tradicional evita el deterioro del pez, garantiza la máxima frescura de la carne y elimina cualquier tipo de captura accidental no deseada, protegiendo así la biodiversidad del ecosistema marino", ha subrayado.

Esta labor responsable en la mar se traduce en la certificación Eusko Label, que acredita el origen del bonito del norte y la calidad superior del producto, y el sello internacional MSC (Marine Stewardship Council), que audita y reconoce de forma independiente la sostenibilidad de la pesquería y el buen estado de la especie.