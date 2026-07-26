La flota vasca ha capturado ya 8,49 millones de kilos de anchoa, el 98,4% de su cuota

Archivo - Barcos de pesca de bajura amarrados en el Puerto de Bermeo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La flota vasca ha captura 8,49 millones de kilos de anchoa, lo que representa el 98,4% de los 8,63 millones de kilos de cuota asignada. Además, se han pescado 5,60 millones de kilos de bonito, lo que supone el 61,2% del total estatal, según ha informado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

En un comunicado, la Consejería ha destacado que la campaña de la anchoa de 2026 "confirma los buenos resultados del nuevo sistema de gestión impulsado por el Gobierno Vasco, mientras que la costera del bonito del norte arranca con unas capturas destacadas y unos precios que mantienen una evolución favorable".

Según ha indicado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, "los datos demuestran que una gestión planificada y consensuada beneficia tanto a la sostenibilidad del recurso como a la rentabilidad de la actividad pesquera. El sector dispone de mayor capacidad para organizar su trabajo y responder a las necesidades del mercado".

En la campaña de la anchoa, la cuota estatal para 2026 asciende a 30,48 millones de kilos, de los que hasta el 20 de julio se han capturado 24,72 millones, lo que supone el 81,2% del total disponible.

El Departamento ha señalado que, gracias al mantenimiento del sistema de reparto de cuota entre cofradías, impulsado el pasado año y repetido en esta campaña, la flota vasca ha dispuesto de 8,63 millones de kilos, equivalentes al 28,3% de la cuota estatal. De esa cantidad ha capturado 8,49 millones de kilos, lo que representa el 98,4% de su cuota, "un porcentaje claramente superior al nivel de ejecución registrado por el conjunto del Estado".

Del total capturado por la flota vasca, 3,67 millones de kilos se desembarcaron en lonjas de Euskadi y 4,75 millones en puertos de Cantabria y Asturias, siguiendo la migración natural de la especie. El precio medio alcanzó los 1,94 euros por kilo, una cotización similar a la registrada en 2025 y "claramente superior" a la media aproximada de 1,50 euros por kilo de campañas anteriores, lo que "confirma la buena evolución del nuevo modelo de gestión", ha reiterado la Consejería.

PRIMER TERCIO DEL BONITO

La costera del bonito del norte, iniciada a finales de mayo y que previsiblemente se prolongará hasta mediados de octubre, presenta igualmente un balance positivo en este primer tramo, ha apuntado el Departamento.

Hasta la fecha se han capturado 9,1 millones de kilos, el 32,7% de la cuota estatal, fijada en 27,95 millones de kilos. De esas capturas, la flota vasca ha obtenido 5,60 millones de kilos, lo que supone el 61,2% del total estatal, confirmando el liderazgo de Euskadi en esta pesquería.

El precio medio se sitúa actualmente en torno a los 3,90 euros por kilo, una cotización considerada favorable teniendo en cuenta que la mayor parte de las capturas corresponde a ejemplares de talla media, entre cuatro y ocho kilos por pieza.

"La costera del bonito ha comenzado con fuerza. Las capturas están siendo importantes y el mercado está respondiendo con unos precios que se mantienen sólidos pese a la abundancia de oferta. Seguiremos analizando la evolución de la campaña para continuar trabajando junto al sector a favor de su competitividad y sostenibilidad", ha señalado Amaia Barredo.

El Gobierno Vasco realizará una nueva valoración de la evolución de la costera a finales de agosto, una vez superado su ecuador, momento en el que será posible disponer de una perspectiva más completa sobre el desarrollo de la campaña, según ha avanzado la Consejería.