Las candidatas de Frente Amplio-Fronte Zabala Samira Raiss y Rosa Rubio - FRENTE AMPLIO-FRONTE ZABALA

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio-Fronte Zabala ha reivindicado este miércoles en la localidad vizcaína de Basauri, con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "la necesidad de reforzar las políticas públicas de igualdad, garantizar la independencia económica de las mujeres y blindar constitucionalmente el derecho al aborto". Además, ha advertido a "la derecha y ultraderecha que no borrarán la historia de la lucha feminista", por mucho que lo intenten.

Las candidatas al Senado y Congreso por Gipuzkoa Samira Raiss y Rosa Rubio, respectivamente, han alertado del "riesgo de retroceso en los derechos conquistados por el movimiento feminista". "No nos vamos a callar, no vamos a dar un paso atrás", ha destacado Raiss.

Por su parte, Rubio ha denunciado que, en lo que va de año, 47 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en el Estado, y ha recordado también a las víctimas de la violencia vicaria". Según ha censurado, la violencia machista "constituye una violencia estructural que tiene sus raíces en las relaciones patriarcales y las profundas desigualdades entre hombres y mujeres".

La candidata al Senado ha advertido que la violencia machista "no comienza con los asesinatos, sino que también se manifiesta a través del control, las amenazas, la humillación y la desigualdad". "Nos siguen asesinando, nos siguen agrediendo, y nos siguen haciendo vivir con miedo", ha lamentado.

Samira Raiss ha recordado que la lucha de las 'Once de Basauri', mujeres que fueron perseguidas por defender el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, y ha defendido que se blinde constitucionalmente el derecho al aborto libre y universal en la sanidad pública. "Ellas abrieron camino y hoy seguimos defendiendo ese derecho", ha apuntado.

Tras remarcar Raiss que "los derechos de las mujeres no pueden depender del Gobierno de turno", Rosa Rubio ha puesto el foco "en las dificultades de acceso a la vivienda que sufren especialmente las mujeres como consecuencia de la brecha salarial, la parcialidad laboral, la asunción mayoritaria de las tareas de cuidados y la situación de los hogares monomarentales".

VIVIENDA "DIGNA"

Asimismo, ha avisado que la falta de una alternativa habitacional "digna constituye un obstáculo a la hora de denunciar y abandonar una situación de violencia machista". "La falta de techo es un obstáculo a la hora de denunciar la violencia machista, ya que es la mujer la que normalmente abandona la vivienda", ha explicado. "Sin vivienda no hay libertad y sin independencia económica no hay posibilidad real de romper con la violencia machista", ha subrayado.

Las candidatas de Frente Amplio ha denunciado "los intentos de la derecha y la extrema derecha de negar la violencia machista, eliminar concejalías de igualdad, recortar recursos y sustituir las políticas de igualdad por discursos que invisibilizan esta realidad". "Podéis cambiar los conceptos, los nombres, pero no vais a cambiar a realidad, y mucho menos borrar la historia de la lucha feminista", ha indicado.

También ha alertado de que no hay feminismo si se deja "atrás a las mujeres migrantes y racializadas". "Las feministas sabemos que los derechos no se regalan, se conquistan y se defienden colectivamente", ha afirmado.

Por último, se ha comprometido a dar "el impulso necesario" desde Frente Amplio "para que la agenda feminista de derechos de las mujeres avance de manera real y efectiva".