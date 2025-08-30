Un frente provocará abundantes lluvias y un descenso de las temperaturas por debajo de los 25 grados en Euskadi

Archivo - Personas paseando por los alrededores de río Oria a su paso por Andoáin. - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi un descenso de las temperaturas, que no superarán los 25 grados, provocado por un frente que traerá abundante nubosidad y lluvia.

En las primeras horas del día las nubes irán a más, empezando por el noroeste, y durante la mañana comenzará a llover. Los chubascos pueden ser tormentosos y puntualmente más intensos, más abundantes en la vertiente cantábrica. El viento soplará del oeste o del noroeste a partir de la mañana, con rachas fuertes.

Las temperaturas mínimas en las capitales serán de 17 grados en Bilbao, 16 en San Sebastián y 13 grados en Vitoria.