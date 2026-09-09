El fuego en un camión averiado obliga a cortar la AP68 a la altura de Subijana, sentido Zaragoza

Bilbao 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El fuego en la rueda de un camión que ha sufrido una avería sobre las dos menos cuarto de la tarde ha obligado a cortar la AP68 a la altura de Subijana, sentido Zaragoza.
Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, el siniestro, ocurrido en Riberagoitia, en dirección Burgos, ha venido motivado por la avería de un camión, cuya rueda se ha incendiado, lo que ha provocado una densa humareda.
Como consecuencia de ello, la carretera se ha tenido que cortar a la altura de Subijana, sentido Zaragoza y permanecía cortada a las cuatro de la tarde, mientras que en dirección Bilbao se recomendaba precaución porque el humo también afectaba a la visibilidad.