Los fuegos artificiales desatan seis focos de incendio en una finca de Vitoria-Gasteiz

Archivo - Fuegos artificiales en las fiestas de La Blanca - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Vitoria-Gasteiz intervino esta pasada noche en seis focos de incendio registrados en una finca agrícola, tras el lanzamiento de los fuegos artificiales en las fiestas de La Blanca de la capital alavesa.

Según ha trasladado el Ayuntamiento gasteiztarra, el fuego afectó a una superficie aproximada de 80 metros cuadrados de rastrojo y fue extinguido mediante agua y medios manuales.

En la calle Maite Zúñiga, origen del foco, los bomberos actuaron en varios conatos de incendio y realizaron una inspección en la zona de seguridad, tras detectarse humo en un área afectada por los fuegos pirotécnicos del día anterior. Tras la comprobación, se confirmó que el humo procedía de trabajos realizados por operarios. Además, el dispositivo de seguridad dio cobertura preventiva durante el habitual recorrido de los toros de fuego en la calle Olaguíbel.

Más allá de los sucesos vinculados al fuego festivo, la plantilla municipal intervino en múltiples avisos repartidos por la ciudad. A primera hora de la mañana sofocaron un pequeño incendio en varias bolsas de basura acumuladas junto a un buzón de recogida neumática en la calle Fray Zacarías Martínez.

Ya por la tarde, una dotación acudió con el vehículo autoescala a la calle Txiribia para retirar cascotes con riesgo de caída, tras desprenderse parte del revestimiento del alero de un edificio.

Asimismo, los bomberos intervinieron para liberar a dos personas que habían quedado atrapadas en la zona de cajeros de una entidad bancaria en la calle Eduardo Dato. La incidencia se resolvió mediante el desbloqueo remoto de la puerta por parte de la central de alarmas.

Por último, realizaron un tratamiento preventivo en un pequeño avispero situado en una fachada de la calle Abendaño y acudieron a dos asistencias por personas caídas en domicilio, en las calles Heraclio Fournier y Jesús Guridi. En ambos casos las personas fueron atendidas por familiares y personal sanitario, sin que fuera necesaria la entrada forzada a las viviendas.