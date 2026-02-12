El fuerte viento provoca 20 incidencias en San Sebastián y la alerta naranja por olas se mantiene hasta el viernes

Archivo - Contenedores desplazados por el viento. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento ha provocado un total de 20 incidencias este jueves en San Sebastián, "relativas principalmente a elementos que obstaculizaban el paso y la circulación" como contenedores, ramas o vallas desplazados, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra. Además, la alerta naranja por olas se mantiene hasta primera hora de este viernes.

Desde Protección Civil del Consistorio de la capital guipuzcoana han añadido que, entre esas incidencias, se ha atendido también algunos desprendimientos de elementos de fachada.

Además, la alerta naranja por riesgo marítimo-costero se mantiene hasta este viernes. En consecuencia permanecerán cerrados el Paseo Nuevo, tanto para vehículos como para peatones; el acceso al Paseo de Jesús María de Leizaola (espigón de Zurriola) y el acceso al Peine del Viento. También seguirá cerrada la parte costera de Urgull.

Las personas que accedan al medio acuático lo harán bajo su exclusiva responsabilidad y el servicio de transporte a la Isla Santa Clara está suspendido. Estas medidas estarán en vigor hasta las 09.00 del viernes 13 de febrero.