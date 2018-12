Fun & Serious Game Festival presenta el área de competición de Fornite más grande jamás creada, con 100 puestos de juego

Publicado 30/11/2018 15:17:07 CET

Los premios Titanium distinguirán a Fumito Ueda (The last Guardian), Jade Raymond (Assassin's Credd) y Brenda Romero (Wizaldry)

BILBAO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La octava edición de Fun & Serious Game Festival, que se celebrará entre el 7 y el 10 de diciembre en Bilbao Exhibitión Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia), presentará el área de competición de Fornite "más grande jamás creada", con 100 puestos de juego, y la Fun Zone abarcará hasta 15.000 metros cuadrados dedicados al juego, las demos y los torneos de esports.

El director de Fun & Serious Game Festival, Alfonso Gómez, acompañado del director general de BBK, Gorka Martínez, del director de Tecnología e Innovación del Grupo SPRI, Aitor Cobanera, del concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano, y de Ángel Tellechea, cónsul honorífico de Polonia, han presentado este viernes en Bilbao la octava edición de este festival que "da el salto" al BEC tras celebrar sus anteriores ediciones en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Gómez ha señalado que grandes creativos, desarrolladores, guionistas, productores, pequeños "aventureros" en la escena indie, inversores y empresas multinacionales y locales, se reunirán en esta cita que celebrará el videojuego en su vertiente artística, antropológica, cultural y de negocio.

En la presentación, ha destacado que el impacto del festival se consolida con unos 25.000 asistentes, procedentes de todo el mundo, en los diversos eventos del festival, además de unas mil firmas participantes, colaboradores o sponsors de este evento, un 25% de las cuales tiene procedencia internacional.

Así mismo, más de 150 medios de comunicación se han acreditado ya para esta edición, después de que en 2017 las cifras de impactos del festival superaran las 2.500 noticias, reportajes y entrevistas sobre el evento, con un valor económico de más 4,1 millones de euros, un 35% más que en 2016.

Gómez ha dado a conocer los galardonados este año con los premios Titanium, que se entregarán en el Museo Guggenheim, y distinguirán a Fumito Ueda, creador de 'The last Guardian' y 'Shadow of the Colossus'; Jade Raymond, productora de la franquicia 'Assassin's Credd', 'Watch Dogs', o 'Splinter Cell: Blacklist de Tom Clancy'; y Brenda Romero, con títulos tan "importante" para la definición del genero del rol como 'Wizaldry'.

GIF, un encuentro para crear industria, se desarrollará el 7 de diciembre, y será, según los organizadores "una ocasión óptima no solo para la formación, sino también como plataforma de negocio B2B". Así, habrá encuentros de 'speed dating' para creativos con potenciales financiadores, sesiones con medios de comunicación especializada, áreas de networking, talleres prácticos y mesas redondas orientadas a crear negocio y analizar casos de éxito.

Además, el auditorio del BEC acogerá el 8 de diciembre la tercera edición de las VIT Talks de la mano de la Asociación Española de Videojuego, una jornada dentro de la agenda del festival en la que los mayores 'influencers' internacionales de las industrias creativas (videojuegos, innovación, tecnología y diseño) compartirán su punto de vista sobre el sector.

FUN ZONE

El área más lúdica del festival se extenderá este año, en su nueva sede del BEC, hasta abarcar 15.000 metros cuadrados dedicados al juego, las demos y los torneos de esports. Además de la arena de competición de Fornite "más grande jamás creada", con 100 puestos de juego, otras siete arenas permitirán "descargar adrenalina" con los títulos más exitosos para Nintendo, Lenovo, Playstation, XBox One, Nacon y Lucha by Streamers.

Habrá hasta 300 puestos de juego a disposición de los asistentes a la Fun Zone con títulos como Forza7, Sea of Thieves, Dragon Fighter, Mortal Kombat, y sagas como las de Super Mario.

En el área de BBK Esports, los aficionados podrán medirse en títulos como FIFA19, FI2018, NBA2K19 y Rocket League, mientras que en la zona Retro podrán disfrutar en la zona Manga y de Cultura Japonesa con propuestas de talleres, cultura, cosplay y karaoke.

Además, youtubers, aficionados, manager y entrenadores se medirán en la competición a ocho equipos en el mayor torneo solidario nacional de League of Legends. Se trata de la segunda edición de este torneo, organizado por Ibai Llano, que se marca como objetivo duplicar la recaudación del año pasado que alcanzó los 35.000 euros, para el proyecto solidario de Juegaterapia.

La agenda lúdica se completa con laboratorios de construcción de la mano de Minecraft, de creación de videojuegos en la plataforma Roblox, y de manejo y entrenamiento de robots de Star Wars, entre otras muchas más actividades.

POLONIA, PAÍS INVITADO

Polonia es el país invitado en la octava edición de Fun & Serious Game Festival. Un tercio de sus 39 millones de habitantes es jugador habitual de videojuegos, un 30% de ellos en dispositivos móviles. El 95% de la producción nacional de videojuegos se vende en el extranjero, con el título 'The Wiycher' que se ha colado entre los top ventas de un centenar de naciones de todo el mundo.

El director general de BBK, Gorka Martínez, ha explicado que BBK ha decidido este año incorporarse a este evento, que, según ha destacado, "se ha convertido en el mayor festival de videojuegos de Europa". Su objetivo, ha dicho, es que se plasmen en este festival "los valores que, a veces son más desconocidos en los videojuegos, como es el respeto, la tolerancia, la generosidad, y el compañerismo", a través de varias iniciativas que impulsará en el marco de este evento.

También concederán el premio BBK a nuevos talentos que tiene como finalidad "visibilizar y ayudar a los nuevos creadores de juegos que están ahora estudiando y formándose, para que esta industria ayude al desarrollo tanto humano de estas personas como a lo que supone desde el punto de vista económico para el desarrollo de nuestro territorio", ha explicado Martínez.

Por su parte, el director de Tecnología e Innovación del Grupo SPRI, Aitor Cobanera, ha señalado que los asistentes al festival tendrán la oportunidad de "disfrutar con la concentración de todos los agentes que se mueven dentro del sector, contando con Polonia como país invitado por su relevancia en el sector de videojuegos".

Según ha destacado, el sector de los videojuegos en Euskadi "va cogiendo poco a poco relevancia, con 32 empresas, 210 profesionales y una facturación de 8,5 millones de euros en 2017". A su juicio, "es tan importante la parte cuantitativa como la cualitativa, por lo que implica de creatividad, talento y nuevas tecnologías". En ese sentido, ha indicado que, en 2017, la industria del entretenimiento digital "duplicó" a la suma de la música, la literatura y el cine, "lo que quiere decir que tiene una relevancia muy importante".

Por su lado, el concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano, ha destacado que se trata de un evento "ampliamente consolidado" que tiene "un futuro ilusionante y de crecimiento". Según ha recordado, Bilbao ha definido tres ámbitos estratégicos prioritarios para la economía del futuro, que son el de los servicios avanzados a la industria, la economía digital y las industrias creativas y culturales.

Ochandiano ha asegurado que Bilbao "es ya una capital de servicios avanzados a la industria" y ha destacado que "si agregamos todos los códigos de actividad económica en torno a los servicios avanzados suponen el 23% de la economía y el 25% de los empleos de la ciudad". Por ello, ha considerado que este festival "contribuye a construir y a vertebrar un ámbito de economía y de empleo de la ciudad".

Sobre la economía digital, ha destacado que "está en la propia naturaleza" del festival, y en cuanto a las industria creativas y culturales, ha dicho que, aunque es un ámbito "pequeño en Bilbao y Euskadi, sí que podemos ser conocidos y reconocidos a futuro".